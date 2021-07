Bojan Kresojević: Uštedjećemo osam miliona KM do kraja godine

Moja misija je da obezbijedim efikasno upravljanje Gradske uprave, a to znači zadovoljavanje potreba građana s jedne strane i brža realizacija projekata s druge strane, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Bojan Kresojević, prvi gradski menadžer u istoriji Banjaluke.

Kresojević je na ovo mjesto došao sa funkcije savjetnika za ekonomska pitanja gradonačelnika Draška Stanivukovića, koju je obavljao u posljednjih osam mjeseci.

"Bilo je jako izazovno, ali smo svakodnevnim marljivim radom i trudom učinili ogromne napore i uštedjeli novac naših građana", istakao je Kresojević.

Kada je u pitanju njegova biografija, on je jedan od najboljih studenata u istoriji Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, koji je 2016. godine završio s prosjekom 9,97, a još kao student iza sebe je imao nekoliko objavljenih naučnih radova u visokorangiranim časopisima i na međunarodnim stručnim konferencijama.

NN: Postali ste prvi gradski menadžer u istoriji Banjaluke. Koji su Vaši prvi planovi i ciljevi?

KRESOJEVIĆ: Posao gradskog menadžera je da pored koordinacije u radu s odjeljenjima u Gradskoj upravi kroz funkcionalnu organizacionu strukturu vrši i koordinaciju nad projektnim timovima. Ovo je u stvari način na koji će biti realizovani projekti koji su definisani na strateškom planiranju. Takvih projekata je trenutno 67, ali će se ovaj broj i dalje proširivati. Cilj je da realizacija zadatih projekata bude što brža i ja ću za to biti odgovoran. Rješenjem gradonačelnika biće imenovane osobe koje će biti zadužene za realizaciju pojedinačnih projekata zajedno sa definisanim rokovima, a moja dužnost je da pratim realizaciju i vršim koordinaciju između projektnih timova.

NN: Koji su trenutno najznačajniji projekti koji će se raditi u Banjaluci?

KRESOJEVIĆ: To su projekti koji su već najavljivani, kao što je most u naselju Česma, izgradnja gradskog parka kod tržnog centra "Delta Planet", saobraćajnica u naselju Debeljaci, te nove politike kao što je subvencionisanje privatnih vrtića na području grada, izrada socijalne karte, izgradnja stadiona s atletskom stazom i mnogi drugi. Kada je u pitanju most u Česmi, koji je izazvao možda i najveću pažnju građana, on se radi u saradnji sa "Putevima RS". Mi moramo da obezbijedimo rješenje imovinsko-pravnih odnosa, dokumentaciju i lokacijske uslove i u roku od dva mjeseca očekujemo da će to biti završeno kako bi "Putevi RS" mogli da se uključe u ovaj važan projekat. Već smo uštedama realizovali besplatne udžbenike za osnovce u Banjaluci, kao i 20 odsto jeftinije mjesečne karte za javni prevoz za penzionere. Nastavićemo sa realizacijom ovih politika, odnosno svih onih politika koje je gradonačelnik Stanivuković obećao, a evo vidjeli smo za ovaj kratak period koliko smo u Gradskoj upravi da su se mnoge stvari već realizovale.

NN: Osam mjeseci ste bili savjetnik za ekonomska pitanja gradonačelnika, koliko je ovaj posao bio izazovan? Stanivuković je rekao da ste Vi osoba koja je najviše zaslužna za ogromne uštede. Kolike su uštede urađene u ovom periodu?

KRESOJEVIĆ: Moram priznati da sam se na poslu savjetnika za ekonomska pitanja najljepše osjećao u svojoj karijeri. Uštede u Gradskoj upravi će do kraja godine biti oko osam miliona KM, a do sada smo uštedjeli već oko pet miliona maraka. Kada govorimo o načinu realizacije, to znači da smo svaku javnu nabavku pojedinačno preispitivali, a stručne usluge Kabineta gradonačelnika smanjene su za 30 odsto. Smanjili smo i upotrebu službenih vozila i niz drugih aktivnosti, kao što je preispitivanje drugih javnih nabavki i upotrebe onoga što je već nabavljeno.

NN: Magistrirali ste na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a radili ste i kao asistent na ovom fakultetu na užoj naučnoj oblasti aktuarstvo. Da li još obavljate taj posao?

KRESOJEVIĆ: Diplomirao sam 2016. godine na Ekonomskom fakultetu, dok sam master rad odbranio 1. novembra 2019. godine. Na mjestu asistenta na ovom fakultetu sam radio od 1. maja 2018. do 24. januara 2021. godine, što znači da nisam više u radnom odnosu. Primam samo jednu platu, i to za ovu funkciju koju trenutno obavljam.