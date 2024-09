Boran Bosančić: Grijanje u Banjaluci mora biti kvalitetnije i jeftinije

BANJALUKA - Došlo je do značajnog pojeftinjenja energenata poput drva i peleta, pa zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da dođe i do korekcije cijena grijanja u našem gradu, poručio je predsjednik GO Demos Banjaluka Boran Bosančić.

Bosančić, a koji je nosilac liste Demos na lokalnim izborima u Banjaluci, kaže da građani već godinama plaćaju previsoke račune za grijanje i da tome treba stati na kraj.

"Cijena grijanja u Banjaluci je previsoka, a dok se kvalitet usluge često ne podudara s cijenom. Svake zime suočavamo se s istim problemima – pucanje cijevi, neadekvatna isporuka toplote, te naselja i ulice koje ostaju bez grijanja u najhladnijim danima",ističe Bosančić.

Zato zahtjeva da se već sada krene sa testiranjem sistema grijanja, kako bismo izbjegli neprijatnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu.

"Vjerujemo da u Eko toplani nešto trenutno preduzimaju, ali ovaj tempo do sada nije bio dobar. Ne smijemo dozvoliti da se u decembru suočimo s kriznim situacijama u kojima brojni građani ostaju bez grijanja. Gradski budžet izdvaja dovoljno sredstava za ove svrhe, a građani uredno plaćaju svoje račune. Stoga, zaslužujemo kvalitetno i efikasno grijanje kao osnovni uslov za normalan život", poručuje Bosančić.

Poziva nadležne da hitno reaguju, te da transparentno informišu javnost o koracima koji će biti preduzeti kako bi se osiguralo da predstojeća grijna sezona prođe bez problema i po realnim cijenama.

"Ovo nije samo pitanje finansija, već osnovnog prava na pristojan život u našem gradu", poručio je on.

