Bosančić: Odluka o poskupljenju parkinga nije u skladu sa Zakonom

BANJALUKA - Odluku o poskupljenju parkinga u Banjaluci može donijeti samo Gradska skupština, pa zbog toga opet pozivam gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da povuče odluku o poskupljenju, poručio je predsjednik Gradskog odbora DEMOS-a Banjaluka Boran Bosančić.

Istakao je da je i prije nekoliko dana apelovao na gradonačelnika Banjaluke da odustane od sporne odluke, jer je ona izazvala revolt Banjalučana, pošto ovo poskupljenje predstavlja dodatno opterećenje za njihove budžete.

"Pozivam Stanivukovića da ne krši propise i samovoljno donosi ovako bitne odluke. Ukoliko pročita Zakon o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, vidjeće da je upravljanje parkinzima definisano kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa. Zatim, može pronaći i da je za određivanje cijene komunalnih usluga ovlaštena isključivo Skupština grada, a to je navedno u članu 38. stav 11. Statuta Grada. To znači da odbornici, koje su birali građani, jedini mogu donijeti odluku o promjeni cijena parkinga, a ne da se to uređuje nekim pravilnicima. Na taj način dobijamo transparentnost i omogućava se svakom građaninu da ima glas u procesu odlučivanja oko stvari koje direktno utiču na njihove svakodnevne živote", poručio je Bosančić.

Dodao je da će pokrenuti ocjenu zakonitosti ovog Pravilnika pred Ustavnim sudom.

Kaže da je naredna sjednica Skupštine grada zakazana za 24. avgust i da na njoj treba raspravljati o poskupljenju parkinga.

"Ovo drastično poskupljenje parkinga pravdati time da će se tako rasteretiti gužve u gradu je vrijeđanje svih građana. Cilj ove odluke je samo da se napuni kasa grada, a nikako da se rasterete gužve", istakao je Bosančić.

Prema njegovim riječima, izjava gradonačelnika Stanivukovića da građani trebaju više da koriste gradski prevoz ima smisla, ali u onim gradovima u kojima je na dobar način regulisan ovaj vid prevoza.

"To može da izjavi samo neko ko se nikada ne vozi gradskim prevozom. Većina autobusa u Banjaluci su stari, često se ljeti ne pali klima, a zimi grijanje. Zbog malog broja linija, ti autobusi budu prenatrpani u vrijeme kada ljudi idu ili se vraćaju sa posla", rekao je Bosančić.

On je dodao da još jednom skreće pažnju gradonačelniku i Gradskoj upravi da se pažljivo zamisle nad predloženim poskupljenjem i razmotre njegove potencijalne posljedice po građane našeg grada.

"Istovremeno, želimo da naglasimo da većina Banjalučana izražava snažan stav protiv ovog poskupljenja, što se jasno ogleda u brojnim pozivima koje svakodnevno dobijamo, a u kojim nam traže da sve preduzmemo kako do toga ne bi došlo. Mi ćemo i u narednom periodu nastaviti da se zalažemo za interese i prava svih građana", poručio je predsjednik GO DEMOS-a Banjaluka Boran Bosančić.