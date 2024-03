Božić: Ovo su jauci sa Zmijanja

BANJALUKA - Rade Božić, predsjednik mjesne zajednice Stričići, tražio je da se tačka oko Banjice, koja je trebala biti 36. nađe na mjestu broj tri, a prijedlog su jednoglasno usvojili odbornici na nastavku današnje sjednice Skupštine grada Banjaluka.

Božić je u ime mještana Manjače istakao da imaju problem sa vodosnabdjevanjem već godinu dana.

"Imamo hiljadu domaćinstava bez vode i na hiljade stoke bez vode. Ovo su jauci sa Zmijanja", kazao je on, te rekao da imaju ogroman problem u 21. vijeku.

Nikola Dujaković, inženjer građevinarstva u "Vodovodu", istakao je da svi stanovnici trenutno imaju vodu i da je bilo problema, ali od ponedjeljka je, kako kaže, stanje sa vodom uredno.

"Ovo je jedan kompleksan i zahtjevan sistem. Usljed čestog nestanka električne energije dolazilo je do problema sa vodosnabdjevanjem. Mi smo za to vrijeme uradili jednu privremenu branu, remontovali pumpe i još dosta toga. Osnovni problem je nezavršen sistem u Banjici", rekao je on i dodao da je potrebno 860.000 KM za mnogobrojne radove na ovom području.

