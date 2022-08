Brojni bajkeri uživali na Kastelu

BANJALUKA - Brojni motociklisti, kako iz Banjaluke, tako i iz okolnih gradova, ali i država iz okruženja, okupili su se tokom proteklog vikenda na tvrđavi Kastel na 7. Banjalučkoj motorijadi, koju je organizovao MK "Istok", a koji su ove dane iskoristili za druženje, vožnju i obilazak grada na Vrbasu i okolnih mjesta.

Ovo je, prema riječima Darka Savića Kapetana, međunarodna motorijada s obzirom na to da im dolaze gosti iz više zemalja iz okruženja.

"Motorijade su tradicija okupljanja tokom vikenda i mi mnogo putujemo, pa smo tako i dočekali brojne goste iz Evrope. Recimo, došla je velika grupa iz Nizozemske, i to na vrlo moćnim motorima, koji su me oduševili. To su ljudi koju su prošli mnogo kilometara, imaju sjajne motore i odlučili su da dođu na našu motorijadu. Ostali su došli iz zemalja bivše Jugoslavije te iz Italije, Njemačke, Austrije, Rumunije", priča Savić za "Nezavisne".

Odlazak na jezero Balkana, defile, takmičenje u sporoj vožnji te "Zid smrti" neke su od zanimljivih aktivnosti koje su održane na ovom moto-druženju.

"Jedna od atrakcija je 'Zid smrti, tu su zaboravljene vještine voženje po zidu smrti, koje su u doba mog djetinjstva bile nezaboravne i neizostavne na svim većim vašarima", dodao je Savić.

Ističe da su oni jedna velika porodica te da su u njihovom klubu i dvije mlade djevojke, punopravne članice, a koje su se uklopile u muško društvo.

Lijepe utiske sa sobom nose i motociklisti iz Sremske Mitrovice, koji ističu da su česti gosti u Banjaluci.

"Dolazimo ovde nekoliko godina zaredom i prijatelji smo sa članovima MK 'Istok'. Druženje je najbitnije u celoj ovoj priči, zbog čega se uvek rado vraćamo", kazali su gosti iz Sremske Mitrovica.

Tokom dvije noći nastupale su grupe "Balkan express", "Rock simfonija" i "Tref, pik i razbojnik", te "Saso mange", "Kob", "Snakebite-Whitesnake tribute" i "Granny fuckers".

Nektar pivo bilo je sponzor ove motorijade.