Bronzani Majdan: Za 500 domaćinstava riješen problem vode

BANJALUKA - Mještani Bronzanog Majdana konačno su dobili vodu, odnosno ove godine konačno je za 500 domaćinstava riješen problem koji su imali sa vodosnabdijevanjem.

"Naime, ova godina u istoriji ostaće upamćena kao godina kada je napravljeno najviše moguće poboljšanje na vodovodnom sistemu", izjavio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke. Stanivuković je to poručio mještanima ovog područja uručivši im vaučere za besplatne priključke na vodovodnu mrežu.

Kako je naglasio, dva i po miliona KM izdvojeno je u posljednje tri godine kako bi mještani na području Bronzanog Majdana imali uredno vodosnabdijevanje.

"Izgradili smo više od 11 kilometara primarnog vodovodnog sistema, tri velika rezervoara, od kojih centralni od 1.000 metara kubnih. Sve ovo znači da će ovo naselje tokom ljeta osjetiti kako je to kad imate redovno vodosnabdijevanje. I danas smo ovdje sa mještanima da čujemo o pojedinačnim izazovima koji se dešavaju u pojedinim zaseocima s obzirom na dio starih vodovoda izgrađenih prije više decenija", kazao je gradonačelnik.

Prema njegovim riječima, Bronzani Majdan dobija potpuno novi integrisani vodovodni sistem, koji je potrebno uklopiti sa postojećim sekundarnim mrežama na primarnom vodovodnom sistemu koji je izgrađen.

"Bronzani Majdan je imao, ali nije imao vodu. S prvim danima ljeta, kad je najveća vrućina, ovi ljudi nisu imali vode. S ovim novim sistemom ovo naselje trebalo bi već ovog ljeta da osjeti kako je kad imate redovno vodosnabdijevanje", kazao je Stanivuković, dodajući da ovaj primarni sistem obezbjeđuje izgradnju i dovođenje novih sekundarnih sistema do zaselaka koji nisu imali nikakvu pretpostavku da voda može doći do njih", kazao je on.

Član Savjeta MZ Bronzani Majdan Miroslav Ševo kazao je da će 500 domaćinstava dobiti stabilno vodosnabdijevanje, što je velika stvar za ovaj kraj.

"Ranijih godina su ovdje bila i protestna okupljanja zbog problema vodosnabdijevanja. Sada gradonačelnik Stanivuković rješava ovo pitanje iako je bilo puno izazova. Danas sam presrećan što možemo reći da će ovih 500 domaćinstava imati uredno vodosnabdijevanje", kazao je Ševo.

Napomenuo je da su vodovodi na tom području rađeni sedamdesetih godina i da su stari te da je moguće da će na terenu doći i do tehničkih izazova koje će "Vodovod" rješavati.

"Ovim ulaganjem stiču se uslovi za nastavak gradnje vodovoda i za još neke zaseoke na ovom području. Dakle, rješava se značajno pitanje vodosnabdijevanja i strpljenje nas mještana je najvažnije", zaključio je Ševo.

Dijana Marković iz Slavićke kazala je da je projekat vodosnabdijevanja i za to područje urađen te da će biti riješeno to značajno pitanje.

"Veliku zahvalnost dugujemo gradonačelniku Stanivukoviću, koji je uradio ono što je trebalo da bude urađeno još 2016. godine. Sve ove projekte koje je uradio do sada niko prije njega nije uradio i zato mu veliko hvala", poručila je ova mještanka.

