"Budžet grada ne smije biti predmet političkih igara"

BANJALUKA - Klub odbornika Socijalističke partije Srpske (SPS) smatra da se budžet grada Banjaluke na sjednici zakazanoj za 25. mart mora usvojiti po hitnom postupku.

“Grad već dovoljno trpi zbog pandemije a neusvajanje budžeta samo će dodatno paralizovati funkcionisanje grada. Obavili smo razgovore sa velikim brojem privrednika i stanje je odavno kritično. Nije raspisan nijedan tender i prerduzeća koje zavise i od obavljanja usluga za grad, su u problemu”, kaže Saša Kondić, šef kluba odbornika SPS u Skupštini grada.

Kondić smatra da je u ovom trenutku puno bolje da imamo bilo kakav budžet, a da oni koji imaju primjedbe odmah krenu u inicijativu da se ide u rebalans budžeta.

“Puno je razloga da se predloženi budžet kritikuje. Od smanjenja doznaka sportskim klubovima, što je loša poruka za sport, do smanjenja grantova za funkcionisanje boračkih organizacija i slično. Ali usvajanje ili neusvajanje budžeta ne smije da bude predmet političkih igara. Ako se budžet usvoji, što smatramo da je prijeko potrebno, Klub odbornika SPS-a će odmah pokrenuti inicijativu za rebalansom budžeta već na sledećoj skupštini gdje ćemo insistirati da se nastavi sa investicijama. Potrebno je da se iznos koji predvidjen za ugostiteljstvo i turizam kao pomoć poveća sa predviđenih 200.000,00 KM na minimalno 400.000,00 KM. Sadašnji prijedlog je apsolutno nedovoljno. Potrebno je da grad obezbijedi i sredstva od najmanje 300.000,00 KM na ime subvencije na kamate za stambene kredite mladim bračnim parovima jer je to jedan od načina da zadržimo mlade da ne odlaze. Ako moge dugi gradovi i Banja Luka to mora”, smatra Kondić.

On naglašava da se za sport mora isto obezbijediti daleko više sredstava jer Banjaluka izdvaja 1.5 odsto budćeta dok drugi gradovi izdvajaju i do 4 odsto i da je to veoma loša poruka koja se šalje sportistim ai mladima jer je Banjaluka oduvjek bila grad sporta.

Kondić ističe da će se takođe zalagati da ove godine prioritet bude i program zapošljavanja djece poginulih boraca i da će klub SPS-a tražiti i veća sredstva za pomoć privredi koja je u veoma teškoj situaciji.

“Krajnje vrijeme da se kao uozbiljimo kao društvo, kao ljudi koji su odgovorni za fukcionisanje grada i da shvatimo da je pred nama perid teške zdrastvene i ekonomske krize. Svi vidimo da proces vakcinacije ide veoma sporo i da grad treba da na tom području uradi šta može. Građani od nas očekuju da rješava sve ove goruće probleme i za to su nam dali mandate. Apelujem da se uzbiljimo i usvojimo budžet. Ne smijemo dozvoliti da grad stane a neusvajanje budžeta će upravo to da donese. SPS kritikovanjem budžeta ne zastupa interese skupštinske većine, kao što pozivanjem da se budžet usvoji ne zastupamo interese gradonačelnika i Gradske uprave. Ova kritika kao i poziv da se budžet usvoji, kao i inicijativa za hitnim rebalansom, je zastupanje interesa gradjanja Banjaluke”, kaže Kondić.