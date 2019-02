Buka i glasna muzika narušavaju odmor stanara

BANJALUKA - Stanarima koji su prekršili kućni red u stambenim zgradama prošle godine je izdato 28 prekršajnih naloga, dok je ove godine do sada izdat jedan, rekli su u Odjeljenju komunalne policije.

Dodaju da stanari najčešće prijavljuju buku i puštanje glasne muzike u vrijeme popodnevnog i noćnog odmora.

Kazne za one koji krše pravila kućnog reda u zgradama idu od 100 do 5.000 KM.

"Propisane kazne za stanara - fizičko lice su od 100 do 600 KM, dok je za stanara - pravno lice propisano od 500 do 5.000 KM. Odgovorno lice u pravnom licu plaća kaznu od 200 do 1.800 KM", rekli su u Komunalnoj policiji za "Nezavisne".

Navode da takođe zajednice etažnih vlasnika za prekršaj po Odluci o kućnom redu kažnjavaju sa 200 do 1.000 KM, a odgovorno lice u ZEV-u od 100 do 1.000 KM.

Dodaju da je Odluka o kućnom redu - prečišćeni tekst donesena 2016. godine, a izmjene u odnosu na stariju odluku se odnose samo na kaznene odredbe, te da su sve druge odredbe ostale iste.

U Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama piše da u periodu od 22 do šest sati zimi, te od 23 do pet sati ljeti, kao i u vrijeme od 14.30 do 17.30 stanari se moraju ponašati na način koji obezbjeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi.

Takođe, svi stanari koji žele da organizuju proslave ili koji će imati radove u stanu dužni su da dan prije javno na oglasnoj tabli o tome obavijeste stanare zgrade.

Pojedini stanari su priznali da nisu sasvim upoznati s odredbama kućnog reda, jer u njihovim zgradama on nije istaknut.

Milorad Arlov, predsjednik Zajednice etažnih vlasnika zgrade u Ulici Prve krajiške brigade Narodne odbrane broj 1 na Starčevici, kaže da u njihovoj zgradi sve rješavaju uz dogovor, te da zadnjih godinu dana nije bilo kršenja kućnog reda.

"Ranije smo imali problema sa bukom i narušavanjem javnog reda i mira. Nekoliko puta smo morali zvati Komunalnu policiju, ali u zadnjih godinu dana se to smanjilo, možda jer sada imamo video-nadzor", kazao je Arlov.

Nemanja T., student iz Dervente, kaže da otkako je došao na studije živi sa cimerima u zgradi, te da je nekoliko puta imao neugodna iskustva s komšijama jer im je smetala muzika koju su naveče puštali.

"Jednom nam je čak došla Komunalna policija jer smo to veče uz muziku igrali karte. Mislim i dalje da nismo pravili buku", kazao je ovaj student.

Maja S., majka blizanaca iz Banjaluke, kaže da su, iako njeni trogodišnji sinovi često prave priličnu buku, komšije uvijek imale razumijevanja.

"Ponekad pomislim da će mi komšije poslati Komunalnu policiju jer moji sinovi se često zaigraju i prave buku, ali do sada se to nije desilo. Nekoliko puta sam pitala komšije da li im smeta buka koja dolazi iz mog stana, a oni kažu da ne smeta jer shvataju da imam malu djecu koja samo žele da se igraju", kazala je ova Banjalučanka.