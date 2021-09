Buka sve češće piše kazne u Banjaluci

​BANJALUKA - Zbog narušavanja kućnog reda u stambenim zgradama na području grada ove godine je izrečeno ukupno 69 novčanih kazni, podaci su Odjeljenja komunalne policije.

Prema njihovim riječima, prošle godine stanarima koji su kršili kućni red i mir izrečeno je 40 novčanih kazni.

"Na osnovu Zakona o prekršajima RS, prekršaj se utvrđuje neposrednim opažanjem službenika Odjeljenja komunalne policije, koji vrše komunalnoinspekcijski nadzor. Mjerenje nivoa buke propisuje Odluka o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija, te korištenju audio i video pomagala u objektima i izvan njih, u smislu da je organizator koncerta dužan obezbijediti ustanovu koja će po nalogu komunalnog policajca ili ekološkog inspektora izmjeriti nivo buke", pojasnili su u resornom odjeljenju.

Istakli su da je ove godine zbog preglasne muzike u ugostiteljskim objektima izrečeno ukupno osam novčanih kazni.

"Prošle godine je zbog preglasne muzike ugostiteljskim objektima izrečeno devet novčanih kazni", naveli su u Odjeljenju komunalne policije.

Dodali su da su za one koji počine prekršaj prilikom organizovanja muzičkih manifestacija propisane kazne, i to za pravno lice novčana kazna od 1.000 do 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 300 do 1.800 KM, te za preduzetnika od 500 do 1.500 KM.

"Organizatori javnih manifestacija na kojima će biti veća buka dužni su pribaviti odobrenje Odjeljenja za privredu Gradske uprave i angažovati ustanovu za zaštitu životne sredine, ovlaštenu za mjerenje nivoa buke odgovarajućim uređajem", naglasili su u ovom odjeljenju.

U Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama piše da se u periodu od 22 do šest sati zimi, te od 23 do pet sati ljeti, kao i u vrijeme od 14.30 do 17.30 stanari moraju ponašati na način koji obezbjeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi.

Odlukom o buci propisano je da je na Trgu Krajine dozvoljen nivo buke od 67 decibela, na tvrđavi Kastel, koncertna bina 1, 73 decibela, koncertnoj bitni 2 74 decibela, a koncertnoj bini 3 73 decibela.

U parku "Mladen Stojanović" dozvoljeni nivo buke na koncertnoj bini 1 je 75 decibela, a koncertnoj bini 2 80 decibela.

U Studentskom centru "Nikola Tesla" u Ulici Majke Jugovića dozvoljeno je 79 decibela, na Bulevaru Petra Bojovića na koncertnoj bitni 1 83 decibela, a koncertnoj bini 2 72 decibela.

U "Akvani" je dozvoljen nivo buke od 70 decibela, dok se na Banj brdu može praviti buka od 83 decibela.