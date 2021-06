Burno u banjalučkom Vodovodu: "Nije podržan izvještaj, a prihodi u plusu"

Komisija za koorporativno upravljanje grada Banjaluke nije podržala godišnji izvještaj "Vodovoda", koji je pozitivan i čiji su poslovni prihodi u plusu od 250.000 KM, zbog čega je Zoran Popović, direktor banjalučkog "Vodovoda", istakao da ne priznaje jučerašnju skupštinu akcionara "Vodovoda".

On tvrdi da je ovo presedan koji se nije desio u istoriji u zadnjih 20 godina.

"Nije priznat godišnji izvještaj gdje su povećani prihodi za dva miliona maraka, gdje smo smanjili rashode za 500.000 KM i gdje smo smanjili broj zaposlenih za 24. Uprava 'Vodovoda' smatra da je nekorektno da se ne podrži izvještaj o pozitivnom poslovanju i pored toga što je ovaj izvještaj podržao i Nezavisni odbor za reviziju, naš odbor za reviziju, kao i prošli nadzorni odbor", rekao je Popović.

On ističe da danas planiraju da zajedno sa drugim akcionarima "Vodovoda" pokrenu upravni spor jer smatraju da je trenutni Nadzorni odbor, koji je sazvao sjednicu Skupštine akcionara, izabran mimo zakona i mimo statuta "Vodovoda".

"Naime, na prošloj sjednici Skupštine akcionara, većinski vlasnik, grad, je mimo dnevnog reda promijenio dnevni red, nije sačekao da produži mandat starim članovima Nadzornog odbora, već je imenovao svoj", kazao je Popović.

Popović je pozvao gradonačelnika Banjaluke da primjenjuje iste aršine kao što je primjenjivao prilikom odluke Skupštine grada da se isplati naknada porodiljama i zdravstvenim radnicima.

Tom prilikom je, prema njegovim riječima, gradonačelnik tražio ustavnost te odluke, a oni ovim putem traže od grada da primijeni zakonitost i ustavnost JP "Vodovod" i akcionarskog društva.

Boran Bosančić, izvršni direktor za pravne poslove, kaže da je ova odluka donesena da se napravi priprema za razrešenje članova Uprave.

"Na sjednici Skupštine akcionara 4. maja, bio je upućen poziv s jednim dnevnim redom, a zatim je došlo do promjene dnevnog reda, gdje su imenovani vršici dužnosti Nadzornog odbora. Smatramo da je ova odluka ništavna, mi ćemo tražiti sudsku zaštitu, a tražićemo i privremenu mjeru da se odluke o izboru Nadzornog odbora stave van snage do okončanja sudskog postupka", kaže on.