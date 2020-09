Centar Banjaluke u ponedjeljak zatvoren za saobraćaj

BANJALUKA - Centar Banjaluke sutra će biti zatvoren za saobraćaj zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka.

Obustava saobraćaja biće na snazi od 10.00 do 18.00 časova u Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika, te Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

Od 10.00 do 20.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Bulevara cara Dušana, najavljeno je iz Gradske uprave.

Zabrana će od 12.00 do 18.00 časova važiti i u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te ulicama Patre, Teodora Kolokotronisa i Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića.

U vremenu od 15.00 do 16.30 časova bez saobraćaja će biti Ulica Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice Dr Mladena Stojanovića.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja linije javnog gradskog i prigradskog prevoza preusmjeriće se na alternativne pravce", navode iz Gradske uprave.

Tokom obustave saobraćaj će regulisati i preusmjeravati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banjaluka počela je u petak, 4. septembra, kada su u poslijepodnevnim časovima biciklisti stigli u Bijeljinu, a danas je na programu treća etapa od Teslića do Prnjavora, preko Doboja i Dervente.

Biciklisti će sutra voziti od Dervente preko Srpca, Gradiške i Laktaša do Banjaluke gdje će trka tradicionalno završiti krugovima.

Druga etapa vozila se juče prema Vlasenici, gdje je bio cilj.