Centar za obrazovanje odraslih raspisao konkurs za školovanje i prekvalifikaciju

Javna ustanova Centar za obrazovanje odraslih raspisala je konkurs za upis polaznika za formalno srednjoškolsko obrazovanje, program prekvalifikacije, dokvalifikacije i programe obuka, u trajanju do 31. avgusta, do 16 časova.

Kako ističu iz Gradske uprave, konkurs je raspisan za polaznike srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije za određena zanimanja, osnovno obrazovanje odraslih, te javnovažeće programe osposobljavanja za određene struke.

"Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 051/215-076 ili na adresi Grčka broj 4", objasnili su iz Gradske uprave.

Takođe napominju da će u Centru za obrazovanje odraslih biti organizovana, u okviru projekta "Bazar obrazovanja", besplatna obrazovna radionica za sve uzraste od 25. do 30. avgusta, te su prijave u toku do srijede, 24. avgusta, do 15 časova.