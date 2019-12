Centru "Zaštiti me" uručen didaktički materijal

BANJALUKA - Banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić danas je, u okviru projekta "Banjaluka ljudskog lica", uručio Centru "Zaštiti me" didaktički materijal koji su izradili štićenici Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

"Ponosni smo na projekat 'Banjaluka ljudskog lica'. To je jedinstven projekat na ovim prostorima i jedini smo koji tako nešto sprovodimo. Ideja je da, kroz različite pojedinačne projekte ili programe, dođemo do naših sugrađana koji zaslužuju posebnu potrebu i pažnju - to su djeca, mladi, invalidna i lica sa poteškoćama u razvoju, kao i stara lica i penzioneri", rekao je Radojičić.

On je naveo da su partneri gradskih vlasti u ovom projektu pojedine ustanove, institucije, nevladin sektor i udruženja građana, jer oni okupljaju ovu kategoriju građana.

Radojičić je rekao da izdrada didaktičkog materijala ima višestruku korist, i to za same članove udruženja, odnosno lica sa poteškoćama u razvoju koji su bili angažovani na njegovoj proizvodnji.

"Sa druge strane, rezultat proizvodnje je eko-didaktički materijal koji je za škole i vrtiće nešto što je standardizovano i potrebno, znači biće korišten vrlo konkretno", kaže Radojičić.

On je istakao da će Banjaluka nastaviti da finansira, sufinansira i podstiče ovakve programe, dodavši da je u narednoj godini predviđeno da se nastavi sve ono što je i do sada realizovano kroz projekat "Banjaluka ljudskog lica".

Direktor Centra "Zaštiti me" Zorica Kuzmanović Vasilić istakla je važnost projekta "Banjaluka ljudskog lica" ističući da je projakat zaživio i biće nastavljen u budućnosti, zahvaljujući Radojičiću.

"Ovaj predivan didaktički materijal će mnogo značiti u radu sa našom populacijom djece posebno u nižim uzrastima i u pripremnim odjeljenjima", rekla je Vasilićeva.

Ona je istakla da je zadovoljna jučerašnjom donatorskom večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" i prikupljenim sredstvima, ističući da će se već od sutra krenuti u realizaciju idejnog nacrta i projekta za izgradnju dnevnog centra u okviru ove ustanove.

"Nadamo se da će već početkom proljeća početi radovi kako bi sve bilo završeno do kraja naredne godine. Obećana nam je maksimalna podrška i dalje kako bi se sve završilo onako kako treba", rekla je Vasilićeva.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima "Banjaluka" Miroslav Stanović rekao je da je ovo udruženje zadnjih šest mjeseci realizovalo projekat "Socijalno preduzetništvo - prepreke i perspektive" koji je sufinansirao Grad u okviru platforme "Banjauka ljudskog lica".

On je rekao da je projektom, zajedno sa 19 lica sa intelektualnim poteškoćama, izradili više od 500 komada ekološkog didaktičkog materijala čime su pokazani potencijali ove populacije i njime opremili 16 ustanova koje se bave djecom.

"Na ovaj način smo učinili vidljivim naše korisnike i njihov potencijal, pokazali da mogu biti resurs zajednice, dali primjer da svako može biti koristan u lokalnoj zajednici, dali doprinos prevenciji institucionalnog zbrinjavanja lica sa intelektualnim teškoćama", kaže Stanović.

On je naglasio da su proizvodi ekološki, te da je na taj način promovisan zdrav način života.

Vaspitno-obrazovna ustanova za djecu sa poteškoćama u razvoju Centar "Zaštiti me" u Banjaluci danas je donirano 33 komada eko-didaktičkog materijala.