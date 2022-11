Česma dobija šetalište, centar Banjaluke hotel od 22 sprata

Obnova kuće Milanovića, uređenje obala Vrbasa od Zelenog do Gradskog mosta, uređenje šetališta u Česmi, kao i prostora sa termalnim vodama u Srpskim toplicama te izgradnja Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata su neke od investicija koje su predviđene nacrtima rebalansa, odnosno budžeta Gradske uprave za narednu godinu.

Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da su prvi put među važnim projektima u rebalansu i Nacrtu budžeta planirana sredstva za navedene projekte.

"Nacrti oba ova važna dokumenta predloženi su za dnevni red 18. sjednice gradskog parlamenta, zakazane za 8. decembar, a neophodno je da budu i doneseni", kazao je on te dodao da ako se to ne desi skupštinska većina vodi Banjaluku u privremeno finansiranje.

"Rebalans i Nacrt budžeta za narednu godinu donose brojne važne projekte, ali i obavezu servisiranja naslijeđenih višemilionskih dugovanja JP 'Aquana' i davanja neophodnih za funkcionisanje Gradskog olimpijskog bazena", pojasnio je on.

Dodaje da je neophodno obnoviti mašine, uređaje i pumpe na Gradskom olimpijskom bazenu.

"Hoćemo da otvorimo vrata kompleksa 'Aquane' građanima i da im stavimo na raspolaganje staze za trčanje i rekreaciju, dječje igralište, ugostiteljske i druge sadržaje i tokom zimskih mjeseci kada ne rade otvoreni bazeni", naveo je on.

Grad Banjaluka, prema njegovim riječima, nakon urađene nove plaže u Srpskim toplicama želi da ide i dalje ka rijeci Vrbas.

"Uredićemo i druge dijelove obale Vrbasa, poput one od Zelenog do Gradskog mosta, i to s nekoliko terena za odbojku, rukomet i fudbal na pijesku, radionicom za dajake, ugostiteljskim sadržajima, teretanom na otvorenom, a za te aktivnosti nam je potrebno oko 700.000 KM", kazao je Stanivuković.

Uz ovaj projekat, kako ističe, Nacrt budžeta za narednu godinu predviđa i uređenje banja sa termalnom vodom u Srpskim toplicama, trim staze i šetališta od postojećeg do budućeg mosta u Česmi, te prvi put sredstva za izgradnju podzemnih kontejnera, reciklažna dvorišta, skejt park, vidikovac na Banj brdu i drugo.

"Uskoro ćemo predstaviti i projekat novog hotela u centru grada sa 22 sprata, 100 metara visine, vrijednosti do 70 miliona KM, sa pet zvjezdica, koji će promijeniti izgled grada", najavio je on.

Prema njegovim riječima, grad u proljeće očekuju i novine u saobraćaju poput realizacije novog koncepta saobraćaja u centru grada, koji predviđa novu jednosmjernu ulicu, sa tri kilometra biciklističkih staza, trakama za autobuse i taksi vozila.

"U proljeće je predviđena i realizacija projekata za integrisani saobraćaj i nova šetališta u centru grada, prema kojem bi Gajeva, Srpska i ulica pored hotela 'Vidović' bile pretvorene u šetališta, a radićemo i most u Docu, ali potrebna nam je podrška", kazao je Stanivuković.

Dodaje da Nacrt budžeta predviđa i gradnju sportske dvorane uz novu školu u Adi, multifunkcionalnu dvoranu na Laušu, ljetnu pozornicu uz Pravni i Ekonomski fakultet, osvjetljenje i uređenje Kastela.

"Sve su to projekti na koje se dugo čeka, a koje je spremna da realizuje ova gradska uprava. Ovo je Banjaluka o kojoj ja pričam", zaključio je Stanivuković.