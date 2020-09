Četiri mosta za pet godina u Banjaluci

BANJALUKA - Grad Banjaluka dobiće četiri mosta koji će povezati naselja, ljude, te biti simboli grada na Vrbasu. Dva mosta su već izgrađena, jedan se trenutno gradi, dok će gradnja četvrtog mosta krenuti na jesen. Tako će grad Banjaluka u periodu od pet godina postati bogatija za četiri mosta.

Izgrađen je novi most u Česmi, most u Obilićevu (umjesto dotrajalog Zelenog mosta) , a u gradnji je most u Srpskim toplicama.

Na jesen je planirana gradnja velikog mosta u Docu.

U prigodnom videu, koji je objavljen na Facebook stranici Grada Banjaluka, možete vidjeti kako će ovi projekti olakšali život građana Banjaluke.