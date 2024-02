Crna krivina u banjalučkoj ulici opasna za vozače

Na crnoj krivini u Docu samo tokom januara i februara došlo je do četiri saobraćajne nesreće u kojima je izgubljen i jedan život.

Uvidom u službene evidencije Policijske uprave Banjaluka utvrđeno je da je u Ulici Gorana Radulovića Bimbe u Banjaluci, odnosno naselju Dolac, tokom 2023. godine evidentirano devet saobraćajnih nezgoda, od čega osam sa materijalnom štetom i jedna sa povrijeđenim licem.

"U vremenskom periodu od 1. januara do 21. februara ove godine u navedenoj ulici evidentirane su četiri saobraćajne nesreće, od kojih su tri sa materijalnom štetom i jedna u kojoj je jedno lice poginulo, a jedno lice je povrijeđeno", kazali su iz Policijske uprave Banjaluka za "Nezavisne".

Prema riječima Nikole Ćopića, inženjera za bezbjednost saobraćaja, specifično za nezgode u Docu je to što se taj put proteže u krivini, a zbog putne okoline znatno je smanjena preglednost u oba smjera.

"Nerijetko se dešava da vozila tokom kretanja prelaze u suprotnu kolovoznu traku, odnosno u traku za kretanje vozila iz suprotnog smjera, te tako dolazi do čeonog kontakta vozila, koji nerijetko rezultuje teškim tjelesnim povredama", kazao je Ćopić.

Veliki broj nezgoda, kako kaže, upravo se dešava u krivinama, bilo da se radi o čeonim sudarima kao što je to slučaj u Docu, ili pak zbog isklizavanja i prevrtanja vozila usljed neprilagođene brzine.

"Mahom do ovih nezgoda dolazi zbog ljudskog faktora, koji dovodi do neprilagođene brzine ili precjenjivanja vlastitih sposobnosti. Ali, upravo u tome se i krije rješenje problema", rekao je on.

Kako ističe, zemlje koje prednjače u bezbjednosti saobraćaja dugo se bave konceptom samoobjašnjavajućih i opraštajućih puteva, a ovaj koncept podrazumijeva tezu da ljudi griješe, ali zbog toga što griješe ne treba da budu povrijeđeni ili da smrtno stradaju.

"Upotrebom ovog koncepta, ovakvi tipovi krivina se adekvatno označavaju saobraćajnom signalizacijom, kako bi se vozačima najavila opasnost na koju nailaze, dok se kolovozne trake razdvajaju medijanom preventivno, kako bi se onemogućilo prelaženje vozila u trake namijenjene za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera, a time i spriječili čeoni kontakti vozila", objasnio je Ćopić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.