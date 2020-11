Cvijanović i Radojičić: Cilj normalno vodosnabdijevanje za mještane Verića

Да ми не замјере домаћини и мушки дио екипе, усудићу се рећи да жене представљају мотор друштвеног живота овдје у Верићима. За сваку похвалу је начин на који мјештани овог села организују свој живот. Хвала нашим вриједним "Верићанкама" на дивном дочеку, а посебно госпођи Винки Савић која нас је угостила на свом успјешном газдинству.

