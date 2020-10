DEMOS predstavlja pet kandidata za banjalučke odbornike

BANJALUKA - Gradski odbor Demokratskog saveza - DEMOS Banjaluka od 27. oktobra pa do završetka predizborne kampanje, svaki dan promoviše po pet svojih kandidata za odbornike u Skupštini grada Banjaluka putem elektronskih i štampanih medija, kao i društvenih mreža izbjegavajući direktan kontakt sa stanovnicima najvećeg grada Republike Srpske.

DEMOS se na ovaj korak odlučio nakon odluke Gradskog izbornog štaba da obustavi sve javne promotivne aktivnosti i predizborna okupljanja zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane novim virusom korona u Srpskoj.

DEMOS danas predstavlja Svjetlanu Čibrilović, Milenka Jaćimovića, Slađanu Gajić, Stefana Glavića i Đuru Čubrilovića.

Svjetlana Čubrilović rođena je 1987. godine u Gradišci.

Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univeriteta u Banjaluci, zaposlena sa dugogodišnjim radnim stažom koji je sticala u raznim oblastima poslovanja. Životna vodilja i cilj su očuvanje porodičnih vrijednosti i istrajnost u borbi za boljitak svih stanovnika grada na Vrbasu, kao i neprestan rad na sebi. Udata, majka dvoje djece.

Milenko Jaćimović rođen je u Banjaluci.

Ima visoku stručnu spremu, po zvanju je magistar saobraćaja. Bio je odbornik u Skupštini grada Banja Luka od 2012. do 2016. godine i od 2016. do 2020. godine. Obavljao je poslove savjetnika u Vladi Republike Srpske od 2015. do 2017. godine. Član Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Banja Luke od 2012. godine. Privatni preduzetnik. Oženjen, otac troje djece.

Slađana Gajić rođena je 1996. godine u Banjaluci.

Završila je 2014. godine banjalučku Gimnaziju, a trenutno je student zdravstvene njege. Obavljala je stručnu praksu na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci i Domu zdravlja u Banjaluci. Jedna je od osnivača Demokratskog saveza - DEMOS, članica Gradskog odbora DEMOS Banjaluka i Organizacije žena Gradskog odbora DEMOS Banjaluka. Članica je predsjedništva Organizacije mladih DEMOS i predsjednik Mjesnog odbora. Nije udata.

Stefan Glavić ima 24 godine.

Preduzetnik je i student političkih nauka na Univerzitetu u Banjaluci. Ističe da Demokratski savez - DEMOS čine najbolji i najkvalitetniji ljudi, koji stanovnicima Banjaluke mogu da ponude kvalitetna i stručna rješenja za njihove probleme. Oženjen, otac dvoje djece.

Đuro Čubrilović rođen je 1984. godine u Banjaluci, gdje završava osnovnu i srednju školu.

Studirao je na Fakultetu za menadžment Univerziteta "Braća Кarić" u Beogradu, na kojem stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Od 2006. godine radi u privatnom sektoru. Oženjen, otac dvoje djece.