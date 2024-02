Da li je moguć dogovor o rebalansu budžeta u Banjaluci?

O rebalansu budžeta za 2023. godinu banjalučki odbornici nikako da se dogovore, pa tako ni u februaru 2024. godine, te je došlo do četiri odgađanja vanredne sjednice, koja u svom dnevnom redu nosi samo ovu jednu tačku.

Treći po redu nastavak 15. vanredne sjednice Skupštine grada Banjaluka odgođen je jer je došlo 13 odbornika, što nije dovoljan broj za glasanje, gdje je potrebno 16 odbornika.

Na samom početku sjednice oko 10 časova bio je prisutan veći broj odbornika, ali kako se približavalo glasanje, mnogi su napustili salu, tako da je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, odlučio da se glasanje odgodi do 17.30 časova, kako bi se odbornici okupili, ali ponovio se isti scenario.

"Pokušali smo da nastavimo 15. vanrednu sjednicu, dio posla smo obavili, a to je rasprava, a nakon toga odbornici PDP-a su se postepeno povlačili. Prošli put su dojavili bombu, a sada su jedan po jedan napuštali salu kako se ne bi glasalo za rebalans budžeta za 2023. godinu. Poslije ovoga mislim da niko neće doći na sjednicu", rekao je on i dodao da je mislio da će ovo glasanje proći demokratski.

"Da su odbornici PDP-a ostali u sali, njih troje ili četvoro, moglo bi se glasati", kazao je Ninković.

On tvrdi da Draško Stanivuković, gradonačelnik, na silu pokušava natjerati odbornike da glasaju i da se usvoji rebalans.

"Odbornici neće da usvoje rebalans jer znaju da je gradonačelnik potrošio 16 miliona mimo budžeta", naveo je on i dodao da neće da budu dio kriminalnih radnji.

Gradonačelnik Draško Stanivuković istakao je da njihova borba za Banjaluku nikada neće prestati, te da odbornici PDP-a nisu bili prisutni kako rebalans ne bi pao u Skupštini grada Banjaluka.

"To je legitimno i politički, dok odbornici SNSD-a nisu došli kako se rebalans ne bi usvojio, a to nije ljudski", rekao je on.

Stanivuković je kazao da neće odustati od borbe da Banjaluka dobije rebalans, koji je neophodan za rješavanje tekućih pitanja.

"Još uvijek postoji šansa da rebalans bude usvojen, a mi ćemo se boriti dok god postoji i najmanja šansa da se sva pitanja na koja čeka 6.000 ljudi riješe. Mi nastavljamo da radimo na traženju alternativnih rješenja. Osim toga, nastavljamo i našu borbu na rješavanju problema uzrokovanih neodržavanjem redovnih sjednica", naveo je on, te dodao da ostaje otvoreno pitanje kada će biti zakazana naredna vanredna sjednica, na kojoj bi se raspravljalo o donaciji vrijednoj milion evra za potrebe izgradnje evropske kuće.

"Dva nastavka sjednice u jednom danu dokaz su da je to moguće onda kada im to politički odgovara, dok u situacijama kada postoje potrebe Banjaluke i njenih građana za redovnom sjednicom, onda se više od 60 dana ne može zauzeti politički stav. Pitam se zašto ne mogu tom brzinom organizovati konsultacije o zakazivanju redovne sjednice kako bi građani dobili besplatan i povoljniji javni prevoz, kako bi mladi oboljeli od dijabetesa tipa 1 dobili senzore i kako bismo riješili brojna druga važna pitanja na koja čekamo više od dva mjeseca", istakao je Stanivuković.

Podsjećamo da je 15. vanredna sjednica odgađana više puta zbog nedostatka kvoruma, a ovog puta predloženo je i tajno glasanje putem glasačke kutije.

