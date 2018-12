Danas vožnja sa Svetim Nikolom

BANJALUKA - "Autoprevoz" danas povodom praznika i krsne slave organizuje "Novogodišnju vožnju sa Svetim Nikolom" na terminalu gradsko-prigradskog saobraćaja između Autobuske i Željezničke stanice.

"Za dobro raspoloženje i ove godine zadužen je Sveti Nikola, uz vozača Djeda Mraza, koji će prigodnim poklonima, vedrim duhom i prazničnim raspoloženjem nagraditi kako mališane, tako i nešto starije putnike", rekli su u "Autoprevozu".

"Novogodišnja vožnja" kreće s Autobuske stanice u 9.35 trasom linije 10 do Obilićeva, u 10 časova od Obilićeva trasom linije 17 do Nove bolnice, u 10.30 trasom linije 17 do stare autobuske stanice. U 10.40 kreće sa stare autobuske stanice trasom linije 13A do Barlovaca, a u 11.20 se vraća do stare autobuske stanice.