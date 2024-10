"Dani gljiva 2024": Jednodnevni planinarski izlet

BANJALUKA - Planinarsko sportsko društvo "PSD Telekom Poštar" Banjaluka organizuje odlazak na jednodnevni planinarski izlet "Dani gljiva 2024".

Prema riječima organizatora, domaćin će biti PED "Vidik" Mrkonjić Grad, a datum okupljanja je 13. oktobar, sa polaskom iz Banjaluke u sedam časova sa parkinga kod Galerije, dok je vrijeme povratka 19 časova.

"PED 'Vidik' Mrkonjić Grad organizuje manifestaciju 'Dani gljiva Balkana'. Skup učesnika je u devet časova na Balkani. Polazak u šetnju i obilazak staništa gljiva počinje u 9.30", objasnili su oni.

Obilazak staništa gljiva će se odvijati, kako kažu, u dvije grupe.

"Gljivarski ručak biće poslužen u 14 sati na lokaciji Podić iznad Balkane, gdje se planira i izložba gljiva. Pozivamo sve planinare i ljubitelje gljiva da nam se pridruže", istakli su iz pomenutog planinarskog društva.

Dodaju da je potrebno imati planinarsku opremu, tačnije duboke planinarske cipele gojzerice, gamašne po potrebi, odjeću prilagođenu vremenskim uslovima, slojevito se obućo, hranu za jedan dan, minimalno 1,5 l vode, ranac od minimalno 30 l, štapove, člansku kartu, lični set prve pomoći i lijekove ako ih neko koristi, kabanicu, sunčane naočare, rukavice, foto-aparat, lične dokumente, kapu.

"Prevoz je organizovan, broj mjesta je ograničen kapacitetom prevoza, a cijena je 20 KM", istakli su oni.

Prijave možete slati putem telefona obavezno porukom ili viberom na broj 065/901-800, Nikola, do petka, 11. oktobra 2024, do 12 časova ili do popune kapaciteta u autobusu.

"Uplatu možete izvršiti na dan izleta u busu. U slučaju promjene datuma, vodič izleta je dužan da u što kraćem roku o tome obavijesti učesnike, pri čemu oni imaju pravo da otkažu svoje učešće, uz refundaciju uplaćenog iznosa", istakli su oni, te dodali da svako lice na izletu učestvuje na vlastitu odgovornost, a maloljetna lica mogu učestvovati isključivo u pratnji roditelja, staratelja ili osobe kojoj je roditelj ili staratelj dao pismenu saglasnost.

