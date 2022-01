Davidović: Više od sedam godina tražim dogovor sa Banjalukom

BANJALUKA - Više od sedam godina tražim dogovor sa gradom Banjaluka o zemljištu u naselju Starčevica na kojem je napravljena rejonska kotlovnica stare "Toplane", ali do sada me niko nije primio da razgovaramo i dođemo do kompromisa, govori za "Nezavisne" Đorđe Davidović, vlasnik kompanije "Ekvator".

Podsjećamo, Okružni privredni sud Banjaluka je prije nekoliko dana donio rješenje o izvršenju presude, odnosno da grad Banjaluka mora za ovo zemljište isplatiti kompaniji "Ekvator" skoro dva miliona KM sa glavnicom i zateznim kamatama.

Okružni privredni sud Banjaluka je krajem 2020. godine donio presudu da grad Banjaluka "solidarno isplati iznos od 1.427.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, to jest 31. decembra 2020. godine pa do isplate, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja".

Davidović ističe da je gradska administracija na čelu sa Slobodanom Gavranovićem još 2014. godine donijela odluku da zajedno sa starom "Toplanom" izgradi ovu rejonsku kotlovnicu u naselju Starčevica.

"Oni su bez provjere vlasničke strukture zemljišta i ikakve dokumentacije krenuli u gradnju. Nekoliko puta te godine sam ih molio da nađemo neko kompromisno rješenje i izvršimo zamjenu zemljišta ili otkup u nekom drugom kontekstu, a oni su obećavali tada da hoće, da su raspoloženi, da ne treba ići na sud, ali od toga ništa nije bilo", navodi Davidović.

Prema njegovim riječima, do 2018. godine nije dobio nikakav odgovor od strane grada, iako je on, kako ističe, mnogo puta tražio da bude primljen u Gradsku upravu Banjaluka kako bi se dogovorili o zemljištu na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica te je tada podnio tužbu.

"Nudio sam sve moguće kombinacije da se nagodimo, međutim oni su deklarativno govorili da hoće, ali suštinski nikada nisu htjeli da nađu termin i da započnemo ozbiljan rad. Prije nekoliko dana je došla pravosnažna prvostepena, drugostepena i izvršna presuda na vrijednost zemljišta koja je uvećana za kamate. Ja sam im i ranije govorio da sjednemo da se dogovorimo, da se ne plaćaju velike kamate na ovo, ali ni na to nisam dobio nikakav odgovor", pojasnio je Davidović.

Dodao je da je tražio i sastanke sa novom gradskom administracijom na čelu sa Draškom Stanivukovićem, za šta, kako on kaže, ima pismene dokaze, međutim niko se sa njim nije sastao.

"Nije bilo volje od strane grada da se sastanemo, iako sam to tražio nekoliko puta. Međutim, sada kad je došlo u fazu izvršenja, oni se oglašavaju u negativnom kontekstu prema meni i mojoj kompaniji. Ja ne mogu da shvatim da neko ne poštuje sudove, iako sam i dalje za kompromisno rješenje. Ne želim nikakvu štetu da napravim ni gradu, ni mještanima Starčevice, ali moraju i moji radnici da imaju redovnu platu i sve ono što im pripada. Ako ja ne mogu da upravljam svojom imovinom, kako ću im to omogućiti? Spreman sam za razgovore i da ustupim i prepišem vlasništvo na grad onako kako je Okružni privredni sud Banjaluka presudio", zaključio je Davidović.

Komentarišući ovaj slučaj, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, kazao je u srijedu da je sa računa grada skinuto gotovo dva miliona KM, što predstavlja katastrofu i ozbiljan kriminal koji vreba oko grada.

"U narednom periodu ću razmišljati kako ćemo postupiti jer je ovim činom pojeden jedan most ili dvije-tri ulice. Gade mi se ovakve stvari, mrzim ih i emotivan sam zbog toga da ljudi tako postupaju prema gradu. Dao sam zadatak svim pravnicima da pripreme odgovor na taj postupak, ali sumnjam na to da su sudije i prethodni ljudi u gradskoj administraciji korumpirani. To je toliki iznos da ne znam kako od toga da se oporavimo", rekao je, između ostalog, Stanivuković.

Prethodni gradonačelnik Igor Radojičić ističe da se izgradnja toplane na Starčevici dešavala prije njegovog mandata.

"U mom mandatu je stigla tužba i grad se branio na sudu. Smatrao sam da je grad u pravu u ovom vrlo sumnjivom imovinskom sporu. Nisam htio pristati ni na kakvu nagodbu ili poravnanje. Mislim da je presuda stigla nakon mog mandata. Ovo je jedan od više spornih imovinskih slučajeva protiv grada", kaže Radojičić.