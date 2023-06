"Dep-ot" traži rješenje za sanitarnu kasetu na deponiji u Ramićima

Gradski menadžer Bojan Kresojević, zajedno sa rukovodstvom preduzeća "Dep-ot", obišao je regionalnu deponiju u Ramićima, gdje su razgovarali o trajnom rješavanju i proširenju kapaciteta deponije, te o pregovorima sa "Čistoćom".

"Razlog svih napora koje smo uložili u posljednjih devet mjeseci jeste da zadržimo najviše standarde u odlaganju otpada kako za Banjaluku, tako i za ostale lokalne zajednice, jer smatramo da je to, prije svega, uslov za mještane Ramića, ali i svih drugih naselja, gdje nećemo dozvoliti da dođe do bilo kakvog narušavanja životne sredine", kazao je Kresojević.

Dodaje da je grad Banjaluka, u saradnji sa preduzećem "Dep-ot", pripremio sporazum koji podrazumijeva da nova sanitarna kaseta, koja će biti izgrađena, dijeli sudbinu svih do sada izgrađenih objekata na deponiji.

Podsjetio je da je Skupština grada izuzela od tadašnjeg preduzeća "Čistoća" prije privatizacije ovo zemljište i dodijelila ga "Dep-otu" na upravljanje i za izgradnju kasete.

"Od tada, 20 godina imamo probleme i nepravnim radnjama zemljište je upisano u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove na 'Čistoću'", rekao je on, te dodao da su pravnici iz Gradske uprave i "Dep-ota" to detaljno analizirali, ali sud ima svoju nadležnost, te, kako kaže, vjeruju da će nakon mnogih žalbi Vrhovni sud ipak presuditi da je to vlasništvo "Dep-ota".

"Istina je da grad Banjaluka 2002. godine, kada je to zemljište izuzeto, nije platio 'Čistoći' i o tome se može diskutovati", rekao je on.

Dodao je da će zauzeti čvrst stav prema "Čistoći" i da oni moraju prihvatiti sporazum, jer u suprotnom to će podrazumijevati direktnu opstrukciju grada.

"U prethodnim danima, kada je dolazilo do blokade odlaganja otpada, mi kao grad smo zauzeli stav da to nije prihvatljivo i da ni na koji način ne smije doći do ucjene građana Banjaluke niti ometanja funkcionisanja komunalnih usluga. U tome smo uspjeli i dobili smo razumijevanje svih strana i očekujem da ćemo u narednom periodu dobiti razumijevanje 'Čistoće' po pitanju sporazuma", pojasnio je gradski menadžer.

Željko Savić, direktor preduzeća "Dep-ot", kazao je da traže rješenje za sanitarnu kasetu.

"To je ozbiljno pitanje i drago mi je što će se Gradska uprava založiti za rješenje tog problema. Predložili smo potpisivanje sporazuma kako bismo mogli da idemo u javnu nabavku i izgradnju sanitarne kasete. Kapacitet deponije je do Nove godine. Vrijeme je na izmaku s obzirom na to da su procedure javne nabavke duge. Nadam se da će 'Čistoća' razumjeti ovo pitanje i potpisati taj sporazum, koji ni na koji način ne bi uticao na sudsku presudu u budućnosti", zaključio je Savić.

Aleksandar Bajić, direktor "Čistoće", kazao je za "Nezavisne" da je upoznat s time da deponija u Ramićima može do kraja godine primati komunalni otpad i da što prije treba da se raspiše javna nabavka za gradnju kasete.

"Formalno-pravno, mi smo vlasnici zemljišta i taj spor još traje, čekamo presudu, a pregovori se odvijaju i dalje", rekao je on za "Nezavisne novine".