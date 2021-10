Depresija najveći problem, neophodna podrška RVI u Banjaluci

BANJALUKA - Udruženju ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Banjaluke potreban je prostor u kojem bi se družili, razgovarali o problemima, ali i dobili pomoć, s obzirom na poteškoće s kojima se suočavaju njihovi članovi i ostali ratni vojni invalidi.

Rekao je to ovo za "Nezavisne" Goran Grahovac, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Banjaluke, i istakao da je depresija najveći problem među ratnim vojnim invalidima, borcima te porodicama poginulih i zarobljenih.

"Tokom sastanka s predstavnicima Društva psihologa RS, edukovali su nas kako da primijetimo depresivno stanje i usmjerili su nas kako ga liječiti. Liječenje je u stvari razgovor, druženje i razmjena informacija", kazao je Grahovac.

Prema njegovim riječima, iz toga je proistekla i inicijativa pojedinih članova Udruženja kojom traže adekvatan prostor gdje mogu da se okupe.

Kako kaže, u tom prostoru bi psiholozi obučavali članove Udruženja, a s njima bi razgovorali u grupama od 10 do 15 ljudi.

"Vremenom, kroz djelovanje našeg udruženja, a kroz Savez organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida RS, to bi se proširilo i na ostale gradove", dodao je Grahovac.

Ističe da im je najveći uspjeh u dosadašnjem radu to što su ljudi primijetili da oni postoje u ovom gradu.

Željko Zorić, penzionisani major Vojske RS, kaže da su u istraživanju, koja su radili od 1995. do 2013, došli do zaključka da je dnevno desi 0,8 do 0,9 odsto samoubistava u Republici Srpskoj, što je, ističe, veliki broj.

"Većina izvršenih samoubistava je iz boračke populacije ili su bili učesnici rata. Iz oproštajnih pisama je bilo vidljivo da nisu zbog bolesti izvršili samoubistvo, već zbog siromaštva, odnosno nisu imali novca da se liječe", kazao je Zorić za "Nezavisne".

Upravo zbog toga je, kako kaže, bitno da oni dobiju prostor u kome će se okupljati, razgovarati, a s ciljem da ih odvrate od tih suicidalnih namjera.

"Nama je potrebna pomoć struke, odnosno Ministarstva zdravlja i socijalne zaštitie RS. Ne može jedno udruženje samo da riješi ove probleme. U tom prostoru bi učesnici rata, ali i članovi porodica poginulih i zarobljenih mogli da se okupe i razmjenjuju svoja iskustva", istakao je Zorić.

Brankica Popović, psiholog i član Društva psihologa RS, ističe da bi ova grupa bila mjesto sigurnosti i podrške.

"Tu bi zajedno mogli napraviti selekciju kome je zaista potrebna pomoć, a koju bi im pružili na odgovarajući način. Veoma je važno da se čovjek sa problemima s kojima se oni suočavaju ne osjeća izlovano te da se ne osjeća kao da mu nedostaje podrška", kazala je Popovićeva.

Dodaje da je važno da oni vide da postoji mogućnost povezivanja i razmjene s ljudima s kojima mogu da se prepoznaju i povežu oko istih potreba.

Grahovac dodaje da su razgovarali s predstavnicima Odjeljenja za boračkoinvalidsku zaštitu i komunalne poslove grada, a koji su im obećali da će im izaći u susret. Ističe da 12. novembra planiraju održati donatorsko veče u hotelu "Bosna" na kojem bi prikupljali pomoć za kupovinu kombija za preovoz korisnika u invalidskim kolicima, kao i adaptaciju prostorija.