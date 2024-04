Desetogodišnja Banjalučanka dar za umjetnost pokazala još u vrtiću (VIDEO)

BANJALUKA - Desetogodišnja djevojčica Elena Jovanić već sa četiri godine pokazala je izuzetan dar za crtanje, sa pet je već držala kist u ruci, a kako kaže u razgovoru za "Nezavisne novine" najviše voli da radi sa uljanim bojama na platnu. Dar za umjetnost, kaže, naslijedila je od djeda.

Kroz stidljivi osmijeh dodaje da škola ne ispašta zbog ljubavi prema slikarstvu, kao i da je odlična učenica četvrtog razreda u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u banjalučkom naselju Lauš.

"U vrtiću sam počela da crtam, mislim da sam imala oko četiri godine, a moji prvi radovi bili su mrtva priroda, voće, vaze i slično. Ipak, djed Novak me svemu učio jer je i on bio slikar, pa mi je pokazivao razne tehnike, sa bojicama i vodenim bojama. On je sada, nažalost, nepokretan i ne može da crta, ali me uvijek podržava u svemu. Crtala sam predmete u kući i oko kuće, precrtavala ih u male sveske, a kako je vrijeme prolazilo ja sam bila sve bolja. Većina se iznenadi kad vidi moje slike, neki i posumnjaju da sam sama naslikala, a drugari u razredu uvijek traže crteže koje im kada završim i poklonim", priča Elena i dodaje da je za prvu sliku na platnu izdvojila najviše vremena, radila ju je oko pet dana, a kako kaže, inspiraciju je pronalazila u drugim portretima i slikama.

"Kada vidim druge ljude i slikare koji lijepo slikaju zamislim da i ja želim takva da budem i to mi daje motivaciju", objašnjava Elena i podsjeća da već godinu dana ide na časove slikanja jednom sedmično kod profesora Miše Pećarića u školu slikanja "Atelje Pećarić".

"Učimo kako se boje blendaju, koristimo i jednu posebnu tečnost za uljane boje bez koje se ne može raditi. Ja pretežno sve radim uljanim bojama, prvo nacrtam skicu, zatim kist umočim u terpentin, pa u boju i onda se lakše radi. Pokušala sam jednom da uradim i svoj autoportret, ali mi se nije svidjelo kako je ispalo. Treba još na tome da radim", objašnjava mlada slikarka.

Stidljivo priča da je prodala dvije slike i zaradila svoj prvi novac u iznosu od 350 KM, a na dan škole je nagrađena za izuzetan doprinos u nastavi likovne kulture.

"Osvojila sam dva puta prvo mjesto na školskom takmičenju, tema je bila lik Svetog Save po kome naša škola i nosi ime, a jednu sam sliku sa njegovim likom poklonila školi. Prošle godine sam osvojila i glavnu nagradu za najbolji rad na konkursu koji je raspisao Konfucijev institut, a tema je bila Kineska nova godina. Iako sam još mlada, stvarno volim slikarstvo i voljela bih da se ovim bavim cijeli život. Poručila bih i svojim vršnjacima da ako nešto vole ili imaju neki hobi, da s tim i nastave, a ako su uporni ništa ih ne može zaustaviti", zaključila je mlada slikarka.

Da su svi u školi ponosni što imaju ovako talentovanu učenicu istakla je za "Nezavisne novine" učiteljica Dragana Novaković, koja vodi i likovnu sekciju u OŠ "Sveti Sava".

Dodaje da je shvatila kakav dar Elena posjeduje već u prvom susretu sa djevojčicom, a kako ističe, mnogi na prvu posumnjaju da je njene radove naslikalo desetogodišnje dijete.

"Bila sam Elenina učiteljica kada je bila prvi razred i shvatila sam da ona ima drugačiji pristup slikarstvu od druge djece. U međuvremenu se sa porodiljskog vratila Elenina učiteljica, ali sam nastavila rad sa njom kroz likovnu sekciju. Njeni radovi se izdvajaju od ostalih članova likovne sekcije istog uzrasta, koji, takođe, imaju talenta. Zahvalna sam i Eleninim roditeljima koji podržavaju njen talenat daljim usavršavanjem kroz vanškolske aktivnosti. Ona crta od četvrte godine i iako niko ne zna šta donosi budućnost, ja nju već vidim kao uspješnog slikara i stvarno zaslužuje sve najbolje", kazala je Novakovićeva.

Da od vrtićkih dana podržavaju Elenin slikarski put, kao i da je porodični dom Jovanića prepun umjetničkih djela ove mlade slikarke, potvrdila je za "Nezavisne novine" Elenina majka Dragana Jovanić.

"Moja kćerka je već u ranim godinama svog djetinjstva odabrala svoje zanimanje i mi smo tu da je podržimo koliko je u našoj moći. Slikarski put je težak i trnovit, a ako ne kao karijeru, onda bar da ga njeguje kao hobi, jer znamo svi da je umjetnost kod nas dosta potcijenjena", kazala je ponosna majka.

