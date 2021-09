Đajić: Banjaluka nema gradonačelnika jer Stanivuković ne radi svoj posao

BANJALUKA - Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić smatra da Banjaluka u ovom trenutku nema gradonačelnika jer Draško Stanivuković ne radi svoj posao.

Komentarišući prijavu koju je Stanivuković najavio protiv njega zbog, kako je naveo, klevete, Đajić je rekao da jedva čeka da dođe na sud i dokaže svoje riječi.

"Ako dobijem tu prijavu, jedva čekam da dođem na sud i dokažem ono što sam rekao, a to je da je on neobrazovan, nekulturan, nevaspitan, da se ponaša drsko i da Banjaluka u ovom trenutku nema gradonačelnika jer on ne radi svoj posao", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci.