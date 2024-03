Đajić: Cilj pobjeda na izborima i osvajanje pozicije gradonačelnika

BANJALUKA - Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić rekao je danas da je cilj ove stranke da na predstojećim lokalnim izborima ostvari izbornu pobjedu za gradonačelnika Banjaluke.

Đajić je rekao novinarima da ova partija, prema trenutnim anketama i istraživanjima koji se sprovode, ima rejting između 35 i 40 odsto, ocjenjujući to dobrim rejtingom.

U pauzi sastanka Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka sa generalnim sekretarom i organizacionim sekretarom stranke Srđanom Amidžićem i Igorom Dodikom, te potpredsjednikom SNSD-a zaduženim za lokalne zajednice Miroslavom Bojićem, Đajić je rekao da ovaj Gradski odbor, uprkos nepovoljnim uslovima u kojima radi bez svog gradonačelnika, dobro funkcioniše i da je dobra organizacija, prenosi Srna.

"Potreban je maksimalan angažman svih pojedinaca, članova partije da se poboljša organizacija i da se ostvari izborna pobjeda na lokalnim izborima u Banjaluci, sa pozicijom gradonačelnika", istakao je Đajić.

Prema njegovim riječima, na sastanku je predložen zaključak u kome se navodi da pojedinci koji napuste SNSD napuštaju državotvornu politiku koju vodi ova partija, zbog čega će se zauzeti stav da oni ne mogu biti imenovani na neka rukovodeća mjesta jer su im lični interesi iznad državotvorne politike ove stranke.

On je podsjetio na to da je Gradski odbor SNSD-a osvojio 36.000 glasova i da je to bio dobar izborni rezultat.

