Đajić: Stanivuković treba da se urazumi, slijedi još teži period

BANJALUKA - Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka sa koalicionim partnerima zatražili su hitno imenovanje načelnika odjeljenja u banjalučkoj Gradskoj upravi da bi se na taj način deblokirao grad te izbjegle višemilionske tužbe, za koje će, kako kažu, odgovornost snositi gradonačelnik Draško Stanivuković.

Kako je Đajić rekao gradonačelnik Stanivuković ne poštuje zakon.

"On tjera zaposlene u Gradskoj upravi da postpupaju protivpravno", rekao je on, te tvrdi da se akti ne donose u skladu sa propisima što je potvrdio i Ustavni sud Republike Srpske kada je riječ o regulacionim planovima.

"Grad je u velikim problemima. Slijedi još teži period za građane. Ovakvo postupanje može dovesti do tužbi i naplate višemilionske štete", kazao je Đajić, te dodao da bez potpisa načelnika odjeljenja za urbanizam ne mogu biti doneseni ni regulacioni planovi, te da zbog toga prijeti blokada grada i obaranje donesenih planova što će otvoriti vrata za tužbe investitora.

"Mi insistiramo da dođe do deblokade, da se imenuju načelnici odjeljenja. Apelujemo na sve da se urazumi gradonačelnik, da grad profunkcioniše i da nam ne prijete tužbe", rekao je Đajić.

Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora DEMOSA-a, potvrdio je da je riječ o opasnom postupanju kao što je i onemogućavanje rada predsjedniku Skupštine Ljubi Ninkoviću.

"Predsjednik Skupštine predstavlja grad, odbornike, skupštinsku većinu i 65.000 građana. Zakonom o lokalnoj samoupravi i statusu funkcionera jasno su navedene nadležnosti. Grad ne funkcioniše i mnogo je problema koje treba rješavati. Pozivam i odbornike koji podržavaju gradonačelnika da i oni izvrše pritisak", naveo je Bosančić.

Velibor Stanić, predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije, pozvao je Stanivukovića da sazove vanrednu skupštinu i da predloži načelnike odjeljenja.

"Predlažem da on izabere tri načelnika odjeljenja, a mi po jednog do okončanja konkursne procedure. To ne moraju biti stranačke ličnosti", istakao je Stanić.