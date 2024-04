Đajić: Svakom penzioneru treba uplatiti 30 ili 50 KM, pa nek oni odluče kako će se voziti

BANJALUKA - Svakom penzioneru treba uplatiti 30 ili 50 KM, pa neka oni odluče kako će se voziti, rekao je Vlado Đajić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Dosta je diskriminacije, dijeljenja i vrijeđanja penzionera u Banjaluci", rekao je Đajić, te dodao da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao da će platiti besplatan javni prevoz penzionerima, te se zapitao šta je sa penzionerima koji ne koriste ovaj prevoz.

"Ovo znači da oni neće dobiti ništa. Mi tražimo da svakom penzioneru u Banjaluci uplate novac na račun u visini mjesečne karte. Zašto bi oni koji ne koriste prevoz, a možda dva puta mjesečno odu do banke da plate račune pješačili, a ovi drugi koristili prevoz. Neka im se uplati novac na njihov račun, a oni neka odluče kako će se voziti", kazao je on, te dodao da imaju pouzdane informacije da je dolazilo do zloupotrebe i da se uplaćivalo više sredstava nego što je penzionera koristilo prevoz.

Kako dodaje nikakva kontrola nije bila u smislu da li 3.000 penzionera koristi javni prevoz ili 20.000 i da li oni dijele novac između sebe.

"Insistiraćemo da nema više zloupotrebe, krađe i lopovluka", zaključio je on.

