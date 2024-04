Đajić i Ninković: Spriječena najveća pljačka u istoriji Banjaluke

BANJALUKA - Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada ustvrdili su danas da je na sjednici Skupštine grada spriječena najveća pljačka u istoriji Banjaluke.

Kako su kazali na pres konferenciji ispred banjalučkog preduzeća "Akvana", odbornici Skupštine grada Banjaluka podržali su juče odluku o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 1,2 miliona KM kojim će biti riješeno pitanje radnika preduzeća "Akvana".

"Juče su predsjednik Skupštine i odbornici spriječili jednu od najvećih pljački u istoriji Banjaluke. Spriječili su da Stanivuković 50 dunuma zemlje prenese na privatnika i da zbog stotine miliona maraka koliko vrijedi zemljište stavi hipoteku na milion maraka”, tvrdi Đajić.

Kako kaže, doveo je radnike u Gradsku upravu koje planira da otpusti jer kada proda zemljište oni neće imati gdje raditi.

Ninković je istakao da je prije 7, 8 mjeseci pričao o planu futur 2 i cilj je bio da 50 dunuma zemlje rasproda već unaprijed dogovorenim kupcima i da izgradi stambeni prostor.

"On je juče iskoristio muku i bolesti radnika i htio je da proda priču da 40 miliona vrijednog zemljišta založimo zarad milion KM dugovanja prema Poreskoj upravi.

Pokušao je da iskoristi radnike, nas obmane da bi ispalo kako on pomaže radnicima, a sve u cilju da "Akvana" ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze, gdje se Skupština grada izbacuje, a on je taj koji odlučuje", rekao je on.

Kako dodaje bez obzira na reprogram, Poreska uprava mora da knjiži najstarije dugove i ne znači da sklapanjem ugovora od sutra teče osiguranje.

"Kada je vidio da nema rješenja Stanivuković mi je prišao i pitao koje je rješenje i odmah sam zakazao vanrednu sjednicu. Futur 2 je pokušao da nekad napravi i sad to opet pokušava, iskorišćava radnike na najburtalniji mogući način", tvrdi Ninković.

