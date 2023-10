Djeca iz višečlanih porodica besplatne kartice za prevoz treba da preuzmu do 1. novembra

BANJALUKA - Odjeljenje za saobraćaj i puteve Banjaluka obavještava sve učenike iz porodica sa četvoro i više djece, da ukoliko već nisu, svoju besplatnu kartu za javni prevoz mogu da preuzmu sve do 1. novembra.

"Svi učenici koji nisu preuzeli svoje karte za javni prevoz, to mogu da urade svaki radni dan u Gradskoj upravi, kancelarija broj 400, u periodu od 9.00 do 13.00 časova. Besplatne karte potrebno je da preuzmete do 1. novembra", navedeno je iz Odjeljenja.

Podsjećamo, srednjoškolcima i studentima iz višečlanih porodica Grad je obezbijedio besplatne karte za javni prevoz, čime je već treću godinu za redom nastavljena ova dobra praksa.

Kako je ranije istakao gradonačelnik Draško Stanivuković, gradska administracija je ponosan na sve mjere podrške višečlanim porodicama, te da se radi na tome da ta podrška bude i veća.

"Izdvajamo blizu pola miliona KM podrške višečlanim porodicama, kako bi ova djeca mogla da se nesmetano školuju i putuju do škole. Banja Luka se pobrinula da roditelji koji su dali veliki doprinos društvu ne osjećaju pritisak, već veliko zadovoljstvo i olakšanje kad treba da pripreme djecu za školu. Ipak, ljepši dani dolaze, jer je Grad pronašao i oko 1.000 placeva koje je spreman da da višečlanim porodicma", istakao je ranije gradonačelnik.

