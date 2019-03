Dječja igraonica kažnjena sa 500 KM

BANJALUKA - Jednoj dječjoj igraonici u Banjaluci izdat je prekršajni nalog od 500 KM zbog neisticanja cijene usluge, rekli su u Odjeljenju za inspekcijske poslove.

Dodali su da je prekršajni nalog izdat tokom kontrole koja traje od početka marta na području grada, a koja se sprovodi na inicijativu Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Prema njihovim riječima, u integrisanoj kontroli ove dvije inspekcije do sada su obišli 11 igraonica. Do kraja marta, na zahtjev Inspektorata, treba da budu kontrolisane sve igraonice na području grada bez obzira na to što su ih inspektori obišli i ranije po planiranim kontrolama.

"Kontrola se radi po propisima iz različitih oblasti, a ovlaštene su Prosvjetna, Zdravstvena i Tržišna inspekcija da svako iz svoje nadležnosti vrši kontrolu u dječjim igraonicama", kazali su u Odjeljenju za inspekcijske poslove.

Dodali su da je predviđena novčana kazna od 1.500 do 3.000 KM za osnivača igraonice koji počne da radi, a ne ispuni uslove propisane standardima i normativima za oblast predškolskog obrazovanja i vaspitanja, odnosno obavlja djelatnost bez registracije.

"Za neodržavanje higijene najmanja propisana kazna je 300 KM za samostalnog preduzetnika, 500 KM za pravno lice i 200 KM za odgovorno lice u pravnom licu", pojasnili su u Odjeljenju.

Dodali su da su sve igraonice koje su do sada kontrolisane registrovane u skladu sa zakonom, a u inspekciji nisu utvrdili direktne rizike od povređivanja.