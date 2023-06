Do kraja juna obustava saobraćaja u Ulici Maksima Gorkog

BANJALUKA - Zbog izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture, u periodu od 8. do 30. juna doći će do obustave saobraćaja u Ulici Maksima Gorkog na dijelu od broja 25 do stepenica, kao i do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici majke Jevrosime od objekta u izgradnji u naselju Sunce na Paprikovcu, saop[teno je iz Gradske uprave Banjaluka.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve obavještavaju građane da će se za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Doći će do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici majke Jevrosime od objekta u izgradnji u Ulici Maksima Gorkog, desnom stranom pored zida u dužini od oko 30 metara, gledano od objekta u izgradnji, na način da se zauzme najviše jedna polovina kolovoza", pojašnjavaju iz resornog odjeljenja.