Dodik: Danas se mora postići dogovor o "Akvani"

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je da je i jedna i druga strana upravu u vezi sa "Akvanom".

"Moraju danas da se dogovore", rekao je Dodik.

Dodao je da se skupštinska većina smatra odgovornom i obaveznom.

"Zahtjev gradonačelnika je bio da se putem kredita regulišu ovaveze 'Akvane' i tražio je zaduženje Grada za dodatnih pet miliona KM. Skupštinska većina je tražila elaboraciju, kao što to i ide. Jer, ne možete odlučiti ako nemate elaborat za tako nešto. U međuvremenu je pribavljen, zakazana je sjednica, stavljena tačka na dnevni red. Očekuje se da će sada u tri biti nastavak i da će se donijeti odluka u kome će se to riješiti. Samo iz jednog razloga, a to je da se ne dođe u situaciju da 'Akvana' ode u stečaj, a putem stečaja da se izgubi imovina nad 'Akvanom'", rekao je Dodik, te poručio da će skupština većina glasati za prijedlog gradonačelnika.

"Oni će to podržati, riješiti to pitanje. Tako da ne vidim uopšte razloga za bilo kakve naelektrisane situacije koje su pokušane ovih dana da se dignu na veći nivo u javnosti", poručio je Dodik.

Simbolično u minut do 12 radnici "Akvane" danas su prekinuli sa radom, te poslali posljednji vapaj gradskoj vlasti da održe sjednicu Skupštine grada, te da im omoguće dalji rad.

Kako je rekao Svetislav Lazić, direktor "Akvane", ovu odluku su donijeli iz moralnih, ali i iz razloga realnog straha za opstanak.

"Svi živimo od ovog posla. Mnogo radnika ima kreditno zaduženje, a mi ne znamo hoćemo li dobiti plate, te je samim tim egzistencija radnika ugrožena", rekao je Lazić

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, danas je iz hodnika Gradske uprave pozvao sve odbornike i obavijestio ih o održavanju vanredne sjednice za danas u 15 časova.

"Kancelarija predsjednika Skupštine grada i dalje je zaključana. Po naređenju gradonačelnika uz prisustvo radnika obezbjeđenja, u hodniku sam pozvao sve odbornike i obavijestio ih da je nastavak vanredne sjednice zakazan danas za 15 časova. Danas ćemo riješiti pitanje 'Akvane' uprkos brojnim opstrukcijama Draška Stanivukovića sa ciljem da gradsko zemljište preda tajkunima", stoji u Ninkovićevoj objavi na Facebooku.

Da sam znao da tako dobro radi na stepenicama, odavno bi mu tamo bilo radno mjesto, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, komentarišući jutrošnju izjavu Ljube Ninkovića, predsjednika Skupštine grada Banjaluka, da će ako danas ne bude mogao ući u svoje kancelarije sazvati nastavak sjednice gradskog parlamenta ispred Gradske uprave.

Ubrzo je uslijedio Stanivukovićev odgovor.

"Predsjednik 'Nino' je zvao i policiju u pomoć koja mu ipak nije uspjela pomoći da ne bude iseljen! Nakon protesta građana jutros je zakazao nastavak vanredne sjednice uz poruku da će, iako nema kabineta, sjednice zakazivati i sa stepenica", napisao je Stanivuković na tviteru i naglasio da će "to Ninkoviću biti novo radno mjesto sve dok ne odblokiraju rad Skupštine Grada i ne krenu da rade u interesu građana".

Kako je dodao, on i njegovi saradnici nastavljaju dalju borbu za Banjaluku, "Akvanu" i sve druge važne strateške tačke.

Podsjećamo, sjednica Skupštine grada Banjaluke, na kojoj se trebalo raspravljati o stanju u "Akvani", je u utorak, ubrzo nakon što je počela, i odgođena.