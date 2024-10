Dodik: Šobota podržao samo SPS, glasovi drugih koalicionih stranaka otišli Stanivukoviću

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je ova stranka zadovoljna rezultatima proteklih izbora za odbornike u Skupštini grada Banjaluka, te je naveo da bi kandidat ove stranke Nikola Šobot odnio pobjedu za gradonačelnika da su svi iz koalicije na republičkom nivou glasali za njega.

"Zbog ovog rezultata nećemo mijenjati našu nacionalnu politiku. Međutim, mislim da je preskupo da se koalicioni partneri osvete za neka lična nezadovoljstva", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sastanka sa rukovodstvom Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, predsjednicima mjesnih odbora i članovima stranke.

On je rekao da će svi izabrani odbornici dati mandat na raspolaganje i da će se dogovoriti na stranačkim organima ko će SNSD predstavljati u Skupštini grada Banjaluka, te naveo da će Šobot biti njegov novi savjetnik za najveći grad Srpske.

"Svi ćemo raditi na tome da se Banjaluka razvija. Sve što budemo radili kontrolisaće Nikola Šobot", rekao je Dodik, prenosi Srna.

On kaže da Banjaluka neće ostati uskraćena za projekte, te da će iz budžeta predsjednika izdvojiti 10 miliona KM za izgradnju pet novih vrtića.

Dodik je naveo da je Vlada Srpske do sada bila nosilac najznačajnijih projekata kao što je rekonstrukcija kuće Milanovića, izgradnja Centralnog spomen-obilježja za borce Vojske Republike Srpske, most u Česmi i druge projekte.

"Kući Milanovića dali smo četiri miliona KM, a iz Grada su rekli da su oni za to zaslužni, a izreketirali su izvođače da to završe za 500.000 KM. Tako je bilo i za spomenik borcima Vojske Republike Srpske, kao i za most u Česmi. U gradu treba uraditi mnogo stvari. Odgovornost je na onima koji će sa gradonačelnikom učestvovati u skupštinskoj većini. Želimo da se Banjaluka razvija", naveo je Dodik.

On je rekao da glasovi za zajedničkog kandidata za gradonačelnika Nikolu Šobota nisu pratili glasovi svih koalicionih partnera na republičkom niovu, te da je analiza potvrdila da se glasovima SNSD pridružio SPS Gorana Selaka, dodavši da i u tom smislu postoji odgovornost.

"Zahvalio bih Selaku koji je rekao da će biti na strani na kojoj je SNSD. Po našim analizama, naš kandidat je dobio podršku SNSD-a i gospodina Selaka. Glasovi drugih stranaka otišli su Stanivukoviću. Narod će to najbolje procijeniti", rekao je Dodik.

On kaže da Banjaluka zaslužuje da bude razvijen grad jer je tu sjedište institucija Srpske, da s tim u vezi to treba da prati infrastruktura, ali je naveo da je trenutni deficit u gradu 35 miliona KM.

"Kako je to moguće? Saznao sam da rekonstrukcija Kuće Milanovića nema građevinske dozvole. Sada će biti plaćene ogromne kazne. Da li to može pokriti radost pobjede? Gradska uprava je to radila s novcem iz budžeta Srpske. Gradonačelnik je imao negativan revizorski izvještaj", istakao je Dodik.

On je ukazao da je na današnjem sastanku analiziran izborni rezultat, da je sada rano da se donose bilo kakve mjere, te da se stranka već priprema za izbore 2026. godine.

"Analizirali smo protekli period i rano je da donosimo mjere i zaključke. Imali smo dobrog kandidata, nesumnjivih kvaliteta. Tražimo razloge zašto je data prednost rijalitiju", istakao je Dodik.

Dodik je čestitao svim predsjednicima mjesnih odbora stranke koji su se zalagali izuzetno na izborima.

"Vođena je korektna kampanja. Pobijedili smo na svakom mjestu, pa i tamo gdje su bili oni skeneri, a neki su plasirali priču da krademo glasove", rekao je Dodik.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić istakao je da je zadovoljan urađenim i ocijenio sastanak konstruktivnim.

"Imamo 11 odbornika u Supštini grada i 12.000 glasova više od PDP-a. Naš plan je da se izvrši detaljna analiza rezultata, sa sugestijama šta treba popravljati. Trebamo napraviti strategiju rada kluba odbornika u Banjaluci kako bi dočekali spremni izbore 2026. godine", rekao je Đajić.

Sastanku su u prostorijama stranke prisustvovali potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović i Miroslav Bojić, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke na proteklim izborima Nikola Šobot.

Prisutni su bili i predsjednik Aktiva žena Dušica Šolaja, visoki funkcioneri SNSD-a Radovan Kovačević, Nikola Špirić i Snježana Novaković Bursać.

