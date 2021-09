Dodik: Stanivukovićeve tvrdnje zločin protiv čovjeka

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da ima puno povjerenje u ljude koji rade u banjalučkom Kliničkom centru, te istakao da je ono što tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković o ugroženosti pacijenata na Univezitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske totalna laž i predstavlja apsolutno opasnu stvar.

"To što on tvrdi je zločin protiv čovjeka, tako olako dižući paniku u Republici Srpskoj, za šta nema nikakvog osnova, niti razloga", rekao je Dodik za RTRS, komentarišući izjavu Stanivukovića da je zdravlje pacijenata ugroženo zbog kiseonika koji se koristi na UKC-u.

Prema Dodikovim riječima, tim neistinim tvrdnjama naneseno je ozbiljno zlo evropskoj kompaniji koja to proizvodi i isporučuje.

Dodik je ocijenio da opozicija u Srpskoj stalno pokušava napraviti situacija nekog haosa, da on može da razumije političku borbu, ali da je došlo do neizdrživosti vezano za tako neodgovorno ponašanje.

"Nisam umoran, spremam se za političku borbu, ali je veoma teško boriti se s glupostima. Taj gradonačelnik je dužan da tim zdravstvenim radnicima, prema budžetu koji je usvojen, isplati određeni iznos kao dio zahvalnosti grada, a on im još podvaljuje ovakvu vrstu priče", rekao je Dodik.

Stanivuković je danas izjavio da će protiv odgovornih lica podnijeti krivične prijave zbog, kako je rekao, isporučivanja kiseonika UKC-a "koji nije prošao kontrole i isporučuje ga firma koja ima dozvolu za uvoz samo tehničkog, a ne i medicinskog kiseonika".

Kiseonik koji se daje pacijentima u UKC Republike Srpske isti je kao kiseonik koji se upotrebljava u svim bolnicama u regionu i Evropi, te pacijenti nemaju razloga za strah, rekao je ranije danas generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić.

"Povući se sa nivoa BiH i izraditi zakone za Srpsku"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je potrebno povući sve saglasnosti na odluke date ranije za nivo BiH i ukinuti njihovu primjenu, pa za par mjeseci izraditi sasvim novo zakonodavstvo Republike Srpske, a u drugoj fazi, ako to ne bude, ući u proglašenje nezavisnosti Republike Srpske na miran način.

"Već dugo vremena mislim da stvari moraju ići tako što ćemo u Narodnoj skupštini Republike Srpske poništiti sve odluke i povući naše saglasnosti koje smo dali u prošlom vremenu kao što je recimo saglasnost za vojsku i povući se iz te strukture", izjavio je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da je potrebno povući se i iz sporazuma o indirektnim porezima i o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS).

"Potrebno je poništiti svako postojanje Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na prostoru Republike Srpske, indirektnih poreza i svih tih institucija koje su nastale na tome", rekao je Dodik.

On ističe i da je neophodno da Narodna skupština Republike Srpske da Vladi rok od tri mjeseca da pripremi novo zakonodavstvo, da uspostavi službu indirektnih poreza Republike Srpske, vojsku i visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske.

Dodik je rekao da je važno odbaciti nadležnosti Ustavnog suda BiH, a sve zakone koje je visoki predstavnik ikada donio proglasiti nevažećim na teritoriji Republike Srpske.

"Isključivo prihvatiti ono što piše u Dejtonu, odnosno 'slovo Dejtona'. To znači redukcija Savjeta ministara na tri ministarstva i da je on pomoćno tijelo Predsjedništvu BiH i ništa više", naglasio je Dodik.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH da šume ostaju u vlasništvu Republike Srpske dok se ne donese zakon na nivou BiH, Dodik je poručio da taj zakon nikada neće biti donijet na nivou BiH.

"To je nešto što muslimani traže 20 godina. Kada smo razgovarali o imovini to je bio zahtjev, da se prvo na nivou BiH sva imovina tamo evidentira, a onda bi mi morali da čekamo njihovu blagonaklonost, pa da oni nešto kažu. To nije samo ta priča. To je urušavanje Ustava. To je urušavanje naših prava", ocijenio je Dodik.

Nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo sporni zakon, a nije sve završio, ističe Dodik, na scenu sada stupa Ustavni sud BiH i "nastavlja svoje" od poljoprivrednog zemljišta do koncesija, pokušavajući sve to da zabrani Republici Srpskoj i spriječe je da odlučuje.

"Licemjerna EU nama piše da BiH može dobiti kandidatski status onda kada se eliminiše visoki predstavnik i kada sudije Ustavnog suda BiH budu domaće sudije, a sve rade na tome da se dovede neki navodni novi visoki predstavnik koji nema legitimitet. To doprinosi opštem stanju neke loše percepcije o BiH", naveo je Dodik.

On je istakao da nema nikakvog smisla uvažavati Ustavni sud BiH koji ovako presuđuje, koji mijenja čak i svoje ranije donijete odluke.

Dodik je napomenuo i da u Ustavu piše da je fiskalni suverenitet isključivo na entitetima i da ga BiH nema, te istakao da prenošenje nadležnosti u ovoj oblasti jedna od najtežih nametnutih odluka za koju su, nažalost, saglasnost dali neki predstavnici Republike Srpske.

"Prenesena je nadležnost na indirektne poreze, pa sada imamo situaciju da nam gotovo u kontinuitetu kasne sa sredstvima, kao što su sada koristili u Federaciji BiH naših 12 miliona KM šest mjeseci", rekao je Dodik.

Govoreći o osnovu za tvrdnju da BiH nema svoju imovinu, Dodik je podsjetio da postoji pismo iz 1998. godine kada je OHR napisao da imovina po Ustavu pripada entitetima.

"Taj Ustavni sud, koji inače podržava svaku odluku OHR-a, sada to ignoriše. BiH nema pravo na imovinu! Svih ovih 20 godina se pokušava da se provuče da BiH ima neku imovinu, što nije tačno", naglasio je Dodik.

On je poručio da je davno pređena "crvena linija", ali narod treba da to vidi.