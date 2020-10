Dodik uvjeren u pobjedu: S partnerima ćemo imati načelnike u 80% opština

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je uvjeren u izbornu pobjedu SNSD-a i kandidata koalicije "Okupljanje za Banjaluku" za gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića.

Obraćajući se na banjalučkom Trgu Krajine povodom početka predizborne kampanje, Dodik je rekao da Igor Radojičić i njegov tim imaju potpunu podršku SNSD-a.

Dodik je naveo da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima imati načelnike u najmanje 80 odsto opština.

On je rekao da SNSD iza sebe ostavlja niz projekata od suštinskog i životnog značaja za grad Banjaluku.

"U Banjaluci vidimo izgrađen istočni i zapadni tranzit, četiri nova mosta na Vrbasu, mnoge infrastrukturne projekte, auto-puteve. U naredne četiri godine grad Banjaluka biće spojen auto-putem sa Beogradom, to nam je politički i svaki drugi cilj", istakao je Dodik.

On je rekao da je u Banjaluci za vrijeme vlasti SNSD-a uloženo više od milijardu KM u različite infrastrukturne projekte, ističuči da je zato danas Banjaluka drugačija, ljepša i bolja i da pripada svima koji žive ovdje i koji dolaze u grad da ga posjete.

"SNSD je napravio Banjaluku glavnim gradom Republike Srpske. U Banjaluci na godišnjem nivou ima više od pet milijardi depozita. Banjaluka je centar političke vlasti u Republici Srpskoj i to ona zaslužuje", istakao je Dodik.

Dodik je izrazio zahvalnost i koalicionim partnerima za koje je naveo da su okupljeni oko činjenice da Igor Radojičić nesumnjivo zaslužuje da dobije ne samo ovaj mandat, već da ovaj grad vodi u još nekoliko mandata.

On je rekao da je Banjaluka grad mladosti ali i da vodi računa o penzionerima, te da ima više zaposlenih kao rijetko koji grad na prostoru bivše Jugoslavije nego što je imao prije rata.

Lider SNSD-a je podsjetio da su veliki infrastrukturni projekti urađeni u Istočnom Sarajevu, Trebinju, u Andrićgradu, odnosno Višegradu.

Dodik je rekao da zbog pandemije virusa korona nije vrijeme za velika okupljanja u predizbornoj kampanji, dodajući da će se u tom pogledu morati pokazati odgovornost svih ljudi, jer se time pomaže zdravstvenom sistemu Republike Srpske i zdravstvenim radnicima.

On je rekao da treba odati poštovanje i podršku svim medicinskim radnicima u Republici Srpskoj i direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladi Đajiću.

Cvijanović: SNSD ima ozbiljne ljude koji rješavaju probleme građana

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je večeras da Banjaluka i cijela Republika Srpska u SNSD-u imaju ozbiljne ljude koje su građani prepoznali kao one koji znaju da rješavaju njihove probleme.

Cvijanovićeva je u obraćanju na banjalučkom Trgu Krajine povodom početka predizborne kampanje rekla da SNSD vodi politiku koja znači bolji život za sve građane Republike Srpske.

Cvijanovićeva je čestitala SNSD-u i koalicionim partnerima za sve ono što je zajedno urađeno da bi Banjaluka danas služila na ponos svima.

Ona je naglasila da SNSD zajedno sa koalicionim partnerima nastavlja dalje da gradi Banjaluku, te pokaže da je taj grad jak onoliko koliko je jaka i Republika Srpska.

"Banjaluka je uvijek bila i biće orijentir za mnoge naše političke poslove. Svi ovi ljudi ovdje žele da daju doprinos Republici Srpskoj i gradu u kojem žive i zaslužuju podršku naših građana i nadam se da će ta podrška doći", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je politika ozbiljna stvar i da ljudi koji se bave politikom moraju biti ozbiljni, te da je uvjerena u izbornu pobjedu SNSD-a i koalicije "Okupljanje za Banjaluku" i kandidata za gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića.

Radojičić je poručio da je najbolji i najjači onaj koji mora da vuče, koji zna kuda se ide i koji predstavlja liderstvo i ima viziju.

"Banjaluci i u ovom vremenu u kome smo ponovo suočeni sa krizom treba čvrsto i jasno vođstvo, sigurnost i liderstvo, a ne igranje i ne izbor nekih koji će da vježbaju na Gradu Banjaluci", poručio je Radojičić.

Radojičić je istakao da Banjaluka mora imati stabilnu vlast, te da je SNSD pokazao i odgovornost i stabilnost i u poplavama, ekonomskoj krizi i sada za vrijeme epidemije virusa korona.

"Večeras smo ovdje da nastavimo 1.500 dana neprekidnog rada u gradu Banjaluci i da započnemo narednih 1.500 dana SNSD-a i svih članica kolicije `Okupljanje za Banjaluku`", istakao je Radojičić.

On je naveo da je protekle godine riješeno 1.500 problema u Gradu Banjaluci, ističući da je u gradu nova gradska toplana, jedna nova fabrika vode, tri sportske dvorane i četiri mosta na Vrbasu, desetine kilometara vodovoda od Manjače do Česme, od potkozarskih sela do Karanovca, 26 dječijih igrališta i vrtića.

Radojičić je dodao da je Banjaluka za protekle četiri godine imala preko 8.000 više zaposlenih, zaključujući da će u naredne četiri godine broj zaposlenih u Banjaluci dostići novi rekord.

Prije obraćanja zvaničnika SNSD-a na Trgu Krajine do Trga je stigla auto-povorka sa aktivistima svih članica koalicije "Okupljanje za Banjaluku" , koja je prošla sa parkinga na Malti do "Krajiške kuće" u centru grada.

Na pješačkoj stazi na dionici od Malte do Bulevara cara Dušana postavljeni su promotivni štandovi svih 10 članica ove koalicije.

Na Trgu su predstavljeni kandidati SNSD-a za odbornike u Skupštini grada Banjaluka i nosilac liste Srđan Amidžić.

Ovom događaju prisustvovali su predsjednik i potredsjednik SNSD-a Milorad Dodik i Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke Igor Radojičić, predstavnici i aktivisti koalicije "Okupljanje za Banjaluku".