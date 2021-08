Dom zdravlja Banjaluka objavio plan vakcinacije za narednu sedmicu

BANJALUKA - Dom zdravlja Banjaluka objavio je plan vakcinacije protiv virusa korona za narednu sedmicu na vakcinalnom punktu u hali Banjalučkog velesajma i u seoskim i prigradskim ambulantama porodične medicine.

Na vakcinalnom punktu u hali Banjalučkog velesajma sutra će se bez prethodne najave od 9.30 do 19.00 časova svi koji žele moći vakcinisati prvom dozom "sinofarma" i "astra zeneke".

U utorak, 17. avgusta, planirana je vakcinacija prvom dozom lica koja se opredijele za "astra zeneku" i "sputnjik ve", a u srijedu, 18. avgusta, od 11.00 do 19.00 časova osoba koje se žele vakcinisati prvom dozom "sinofarma" i "astra zeneke".

U četvrtak, 19. avgusta, od 14.00 do 19.00 časova planirana je vakcinacija prvom dozom vakcina "astra zeneka" i "sinovak", zatim u petak, 20. avgusta, od 9.00 do 19.00 časova prvom dozom "astra zeneke" i "sinofarma", te u subotu, 21. avgusta, od 9.00 do 15.00 časova prvom dozom "astra zeneke" i "sputnjika ve".

Iz banjalučkog Doma zdravlja su istakli da se vakcinacija protiv virusa korona nastavlja i na punktovima u seoskim i prigradskim ambulantama porodične medicine, na kojima je najavljen dolazak 310 građana.

Prema rasporedu rada, sutra će raditi punktovi za vakcinaciju u ambulantama porodične medicine Dragočaj, Potkozarje, Verići i Piskavica, zatim u utorak u Zalužanima, a u srijedu u Srpskim Toplicama, Karanovcu, Krupi na Vrbasu i Bočcu.

U četvrtak će raditi vakcinalni punktovi u ambulantama porodične medicine Motike i Mišin Han, a u petak u naseljima Česma, Vrbanja, Borkovići i Bronzani Majdan.