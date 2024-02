Donacija EU od 800.000 evra čeka Skupštinu grada već 70 dana

Donacija EU čeka sjednicu Skupštine grada već 70 dana, a riječ je o 800.000 evra, kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, te dodao da ova sredstva mogu biti iskorištena samo po propisima donatora, odnosno za otvaranje Evropske kuće, na lokalitetu u "Staklencu".

"Tako 800.000 evra može biti uloženo u obnovu, odnosno rekonstrukciju fontana koje su pokvarene, svih vodenih površina u parku 'Petar Kočić' i popločavanje oštećenih površina, eventualno u dodatne sadržaje koje prvobitnim projektom treba da uradimo", objasnio je Stanivuković.

"Odbornici nemaju šta biti sigurni ili nesigurni, jednostavno ovo diktiraju donatori, oni su rekli na kom lokalitetu može i može biti upotrijebljeno za revitalizaciju. To je njihov javni poziv. Ne dirigujemo mi ovdje, nego oni. Mi smo se prijavili i ispoštovali uslove, prema tome moramo iskoristiti priliku i to je suština", rekao je on.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, istakao je da se nakon davanja u zakup prostora "Staklenac" stvaraju uslovi za donaciju ili grant.

"Mi nismo dobili informacije o planu utroška tih sredstava. Ne znamo da li će se ova sredstva iskoristiti za adaptaciju i rekonstrukciju parka 'Petar Kočić', ili je moguće ova sredstva utrošiti u neke druge projekte. Sve je ostalo nedefinisano kod odbornika", rekao je Ninković.

Kako dodaje, odbornici imaju podijeljeno mišljenje, te se pitaju da li sada u ovom parku treba da promovišemo evropske vrijednosti, a da one naše izvorne, krajiške, za koje se naš Petar Kočić borio, dobiju neku novu namjenu kroz promociju evropske vrijednosti.

"Skupština je jedini organ koji može da utvrdi dnevni red. Ako dođe do dopune dnevnog rada, odbornici će se izjasniti pa će se znati da li će ova tačka biti na dnevnom redu ili ne", naveo je on, te dodao da su jedni odbornici protiv ugrožavanja vrijednosti, dok bi drugi neku drugu lokaciju.

Nakon uspješnog otvaranja Kuće Evrope u Sarajevu, Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osigurala je sredstva za otvaranje istog takvog objekta u Banjaluci, predviđenog kao prostor za kulturu, dijalog i razmjenu, izložbe, projekcije filmova, debate, posjete škola i još mnogo toga, kazali su iz EU za "Nezavisne novine".

Objasnili su da, budući da Bosna i Hercegovina ostvaruje iskorake na evropskom putu, važnije je nego ikad da se ojačaju veze između EU i Bosne i Hercegovine.

Troškove projekta u potpunosti snosi EU.

"Kancelarija EU u Bosni i Hercegovini snažno je opredijeljena da osigura otvaranje Kuće Evrope u Banjaluci i tokom proteklih devet mjeseci radila je na pripremama, uz iscrpne razgovore s Gradskom upravom Banjaluka. Prema preliminarnim planovima sačinjenim zajedno s gradom Banjaluka, Kuća Evrope mogla bi biti smještena u jedinstvenom objektu 'Staklenca' u samom centru grada. Investicija koju bi EU uložila u 'Staklenac', koji je potrebno renovirati, pomogla bi da se objekat transformiše u moderan centar dobrodošlice koji doprinosi kulturnom životu grada", dodaju oni.

Prednosti projekta su predstavljene odbornicima Skupštine grada Banjaluke i nadaleko su, kako kažu, prepoznate.

Međutim, za nastavak ovog projekta potrebna je odluka Skupštine grada u što skorije vrijeme.

"Ukoliko do kraja februara Skupština grada ne donese odluku, postoji realan rizik da će rokovi za pokretanje ovog projekta biti propušteni i sredstva će morati da se preusmjere za druge namjene.

Ovo nije ishod koji želi Kancelarija EU, niti vjerujemo da to žele Banjalučani. Ipak, ako u Banjaluci nema političke volje da se ovaj projekat nastavi do kraja februara, onda nećemo biti u prilici u dogledno vrijeme otvoriti Kuću Evrope u tom gradu", dodaje se u saopštenju.

