Dragan Pastir: Ogromni potencijali za razvoj turizma u Banjaluci

BANJALUKA - Kandidat DEMOS-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Dragan Pastir iznio je svoj koncept razvoja turizma u gradu Banjauka.

Pastir, naime naglaša da su uslijed višemjesečne kovid pandemije i restriktivnih mjera koje su zadesile cijeli svijet, turizam, a samim tim i ugostiteljstvo, najugroženija kategorija privrede, zbog čega je na vlastima teret i odgovornost da sanira štetu i omogući opstanak te grane privrede koliko je u njihovoj moći.

Na lokalnom nivou, smatra Pastir, prije svega, treba razvijati turističku ponudu i pakete turističkih višednevnih boravaka sa sadržajem prilagođenim svim starosnim i strukturalnim profilima građana.

"Turizam nije hotel i smještaj, to smo se uvjerili, jer Banjaluka je kao grad u problemu sa praznim smještajnim kapacitetima u periodu koji nas je obilježila pandemija, a sa druge strane postoje destinacije koje su odlično poslovale, jer su imale ponudu i uređenost. Svako ko je ponudio neki ozbiljniji turistički paket sa sadržajem je ove godine bio posjećen i više od očekivanog. Moja vizija je da se veliki broj destinacija na teritoriji Banjaluke mogu urediti, osposobiti i prilagoditi, te se kao takve ponuditi kao turistički proizvod na tržištu. Naravno, trenutno na domaćem, a nakon očekivane stabilizacije i na inostranom tržištu, pa samim tim jačati receptivni turizam i dolazak turista, a ne samo odlazak na ino destinacije", ističe Pastir.

Takođe naglašava da smo poznati po veoma bogatoj gastro ponudi, vrlo ukusnim vinima i tradicionalnim pićima, bogatom prirodom, prelijepim rijekama, divnim etno selim i da boravak na tim destinacijama nije manje ugodan od boravka na obalama Antalije, Egipta, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i slično.

"Upravo time inspirisan smatram da treba akcenat staviti na razvoj kampova, eko-destinacija, uređenih sadržaja na rijekama, jezerima, vodopadima, pravljenju planinarskih ruta, uređenju planinarskih domova, uopšte više podržati 'outdoor' aktivizam za kojeg naš grad i njegova okolina imaju odlične predispozicije. Rijeke našeg grada i njihove pritoke staviti u prvi plan razvoja i uređenja, jer smo svjedoci koliko su naši sugrađani u proteklim mjesecima intenzivnije boravili na istim. Sve to se u budućnosti može plasirati kao odličan turistički proizvod i od toga zaposliti veliki broj domaćeg stanovništva, pa time uporedo rješavati i problem zaposlenosti Banjalučana. Ovdje bih još dodao i to da svaki radnik koji bi se odlučio baviti navedenom vrstom turizma bi svakako trebao proći proces doedukacije i osposobljavanja za ovakve sadržaje, jer to podrazumjeva nešto šire znanje iz oblasti gastronomije, lokalne istorije i geografije", kaže Pastir.

Ukoliko bi osvojio odbornički mandat, posebno bi se zalagao za razvoj upravo ovih turističkih paketa, obuku i osposobljavanje radnika za rad na ovim destinacijama, kao i stvaranje dugoročne strategije za razvoj i jačanje receptivnog turizma.

"Neke od stvari kojima bih se svakako bavio jeste donošenje seta olakšica i povlastica za ugostitelje koji bi pokazivali lojalnost i promociju lokalne zajednice kroz razne vidove mjera i ustupaka. Jedna sam od osoba čije preduzeće baš na ovaj način posluje i egzistira više od dvije decenije, pa iz ličnog iskustva mogu reći da, kao grad, posjedujemo ogromne resurse, divnu poziciju, bogatu gastro ponudu i uopšte odličnu platformu na kojoj se može bilježiti ozbiljan turističko-privredni napredak uz nekoliko konkretnih razvojnih programa i strategija", zaključuje Pastir.