Dragana Čavka: Demantujem optužbe Stanivukovića

Dragana Čavka, bivša Ristić, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo u Vladi RS, demantovala je optužbe gradonačelnika Banjaluka Draška Stanivukovića.

"Zna se da sam ja bila u braku sa Sašom Ristićem, koji je član 'Čiča Gliša benda'. Kada on ili neko iz benda nije bio u prilici da potpiše ugovor za zarađeni honorar jer su radili u nekim drugim mjestima, to sam ja činila jer je bila takva praksa. Ja od toga nisam zaradila ni marke, osim onoga što je moj tadašnji muž dobio od zarađenog honorara. Koliko se sjećam, to su bile novogodišnje ili osmomartovske zabave, kao i zabave za preduzeća pred Novu godinu", naglasila je Čavka.

"U Ugostiteljskom objektu 'Akvane' koja je dužna 10 miliona KM pjevali su i uzimali novac oni koji nisu uopšte u registru estradnih umjetnika. Jedna od njih koja je za takozvano pjevanje dobila 17.000 KM je Dragana Ristić, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo u Vladi RS. Njena majka Jevrosima je takođe uzela 10.000 KM za pjevanje, a nije pjevala. Tražićemo odgovornost. Na dan kada bude 80 KM prihoda u 'Akvani' plati se 500 KM za pjevanje nekog ko nije pjevač", istakao je Stanivuković na predstavljanju drugog izvještaja takozvanog Tima za reviziju.