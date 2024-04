Dragana Mićić, Banjalučanka koja kroz rukotvorine izražava kreativnost

Kreativna Banjalučanka Dragana Mićić svojim unikatnim rukotvorinama nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Ova četrdesetjednogodišnja Banjalučanka i majka troje djece od malih nogu se interesovala za razne rukotvorine i izrađivanje istih.

"Sa nepunih sedam godina baka me naučila da pletem, a koju godinu kasnije, kada mi je mama dozvolila, upoznala sam se i sa starom singericom", rekla je Dragana za "Nezavisne" sa osmijehom na licu, te je dodala da su tada nastali i prvi komadi odjeće za njene lutke.

"Najviše sam se igrala plastelinom, a sa tatom, koji je nastavnik tehničkog obrazovanja, cijelo svoje djetinjstvo sam izrađivala razne kreacije od papira, kartona, drveta, žice, pa tako kolekcija nakita od bakra nosi naziv 'TatArt'", ispričala je ona.

Kako kaže, inspiraciju pronalazi svuda oko sebe.

"U prirodi, građevinama, muzici, ljudima oko sebe, a često sami kupci imaju ideje i prijedloge šta bih mogla da izradim", istakla je ona, te dodala da joj mnogo znače i reakcije ljudi.

"Reakcije ljudi na moje radove su i te kako pozitivne, a naročito od drugih kreativaca. Neki su oduševljeni, nekima je nevjerovatno da je nešto takvo izvodljivo napraviti, a ima i onih koji se pitaju kako imam strpljenja za to", rekla je Mićićeva.

Prethodnih godina, kako kaže, prirodni kristali su postali veoma popularni, naročito među omladinom, tako da su najtraženiji komadi nakita oni koji su u kombinaciji sa kristalima.

"Opet sve zavisi od ukusa osobe, mladi uglavnom više vole diskretnije i jednostavnije komade, dok ozbiljnije dame više preferiraju veće komade nakita kao što su medaljoni i bogato urađene ogrlice i broševi", objasnila je ona, te istakla da pored nakita izrađuje razne dekorativne i upotrebne predmete sa zmijanjskim vezom, suvenire i minijaturne sobe diorame.

"Diorama predstavlja model u razmjeri umanjenog stvarnog prizora, predmeta ili lokaliteta. 'Trenutak zarobljen u vremenu'. Od svega nabrojanog najviše volim da pravim minijature. Jako je smirujuće i interesantno raditi jer stalno nalazim nove načine i tehnike kako nešto napraviti", kazala je ona i dodala da kroz svoje rukotvorine iskazuje svoju kreativnost.

"Pravljenje rukotvorina, bez obzira na to da li izrađujem nakit ili minijature, omogućava mi da izrazim svoju kreativnost, pruža mi osjećaj radosti i zadovoljstva što sam stvorila nešto novo, drugačije i jedinstveno. Najviše me raduje kada ljudi pohvale moj rad, a slagala bih kad bih rekla da mi nije drago i kada kupe sebi ili nekom za poklon. Najviše se obradujem kada kupci naruče minijaturu sa slavskim motivima, pošto je, kako to oni kažu, idealan poklon za slavu", zaključila je kreativna Dragana.

