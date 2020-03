Dragstori i pekare u Banjaluci rade do 18 časova

​Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao danas na konferenciji za novinare da se zbog policijskog časa mijenja i radno vrijeme.

"Tako će oni koji su radili do 22 časa, kao što su pekare i dragstori, od danas raditi do 18 časova", naglasio je on.

Dodao je da od jutros pijace u gradu ne rade, jer je to odluka Republičkog štaba.

Dodao je da ne mogu da rade i veledrogerije jer je i takvu odluku donio grad, iako je Republički štab donio drugačiju odluku.

"Razgovarali smo i sa vjerskim zajednicama. Vjerski obredi će se održavati, ali sa pojaćanim održavanjem higijene i mjerom distance među vjernicima", rekao je Radojičić.