Draško Stanivuković izašao na referendum (VIDEO)

BANJALUKA - Draško Stanivković, gradonačelnik Banjaluke danas je izašao na referendum da glasa.

"Izašao sam da glasam na referendum, a vi? Vidite, obukli smo najljepša odjela koja imamo. Danas je svečani čin – referendum", izjavio je Stanivuković.

On je na društvenim mrežama objavio video kako sa saradnicima, građanima i komšijama dolazi u mjesnu zajednicu Petrićevac da glasa.

"Danas je 25. oktobar, dan za referendum", poručio je Stanivuković ali su mu u mjesnoj zajednici rekli da nema glasanja.

Stanivuković je pokazao praznu salu mjesne zajednice i poručio:

"Ovakav je svaki njihov referendum".

Stanivuković je tom prilikom iskoristio priliku da, kako je rekao, obilježi jubilej, a to je 50. lažni referendum.

Podsjećamo, vladajuća koalicija bila je najavila referendum za 25. oktobar.

Referendumsko pitanje je trebalo da glasi: "Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske kao i odluku CIK-a BiH o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku?".

Nedavno je, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, poručio nakon sastanka vladajuće koalicije u Srpskoj da su se usaglasili da najavljeni referendum bude održan, a da će datum biti vjerovatno 9. januara.

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, koja je održana u petak, 24. oktobra je rekao da imaju informaciju da vlast nikada nije ni objavila u Službenom glasniku RS odluku koju je usvojila NS RS 22. avgusta 2025. godine a to je da referendumu u Srpskoj bude održan 25. oktobra.

Kovačević: Referenduma će biti

Referenduma će biti, a Šmita i podrške za opoziciju neće!, poručio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Na istoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske je donesena odluka o neodržavanju prijevremenih izbora i o održavanju referenduma. Opozicija je glasala protiv obe odluke", podsjetio je Kovačević.

Koliko drže do odluka Narodne skupštine Republike Srpske, dodao je on, pokazali su tako što su odmah otrčali da se prijave na izbore.

"Kada smo to vidjeli, promijenili smo odluku Narodne skupštine, kako ne bi dopustili da Sarajevo i opozicija, mimo narodne volje, preotimaju institucije Republike Srpske", naveo je Kovačević na društvenoj mreži "Iks".

A danas, istakao je Kovačević, vidimo da nas iz opozicije pokušavaju ubijediti da ih odluka o neodržavanju izbora, za koju nisu glasali, nije zanimala i da je nisu poštovali, a da ih odluka o referendumu, za koju takođe nisu glasali, zanima i da bi nju kao poštovali?!

Kovačević je naveo da je sljedeći korak imenovanje referendumske komisije i određivanje novog datuma, u skladu sa procedurama.

