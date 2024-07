Dvije škole u Banjaluci dobijaju nove kotlovnice za grijanje

BANJALUKA - U sklopu projekta "Čista energija u javnim institucijama" realizuje se izgradnja kotlovnice u OŠ "Đura Jakšić" i JU Poljoprivredna škola.

Riječ je o donaciji Ambasade Češke Republike u BiH.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, iskazao je zahvalnost češkoj ambasadi, njihovoj razvojnoj agenciji, Vladi Češke i državi, jer jedan ovakav projekat ne bi mogao da bude podržan bez zajedničke saradnje.

"Radovi na grijanju će se izvoditi u ovoj i u Poljoprivrednoj školi, a akcenat je na zaštiti životne sredine. Naime, zaštita životne sredine je jedna od najvažnijih agendi Banjaluke, zato i gradimo parkove, bavimo se alternativnim načinima prevoza i slično. Izvođači radova u školi 'Đura Jakšić' će se potruditi da to bude gotovo do druge polovine septembra, pred početak grijne sezone", rekao je on.

Jirži Bureš, direktor kompanije "Kasten", poručio je da je sretan što sa lokalnim partnerom "Grijanjem invest" i gradom Banjalukom, uz finansijsku podršku Češke razvojne agencije, imaju priliku da rade na obnovi grijnih kapaciteta dvije škole.

Ljubiša Tanić, direktor preduzeća "Grijanje invest", istakao je da je uvjeren da će ova osnovna škola spremno dočekati novu sezonu grijanja.

"Nakon skoro godinu dana pripreme projektne dokumentacije i detaljne kontrole te dokumentacije sa gradom, po završetku školske godine pristupili smo izvođenju radova. Prije nekoliko dana demontirali smo opremu u kotlovnici, odnosno stare kotlove koji su koristili neekoliški energent ugalj, kao i dotrajale radijatore. Trenutno montiramo nove ventile i radijatore, a naručena je i ključna oprema", kazao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.