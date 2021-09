"Eko toplane": Popravke na instalacijama završiti do 15. septembra

BANJALUKA - Preduzeće "Eko toplane" Banjaluka uskoro počinje s punjenjem sistema daljinskog grijanja vodom, tako da bi korisnici trebalo da najkasnije do 15. septembra završe sve radove i sanaciju instalacija u stanovima, kućama i poslovnim objektima kako ne bi došlo do neželjenih curenja vode iz sistema, usljed kojih može doći do poplava u objektima, kazali su iz preduzeća "Eko toplane".

Kako pojašnjavaju, korisnici bi prije početka sezone trebalo da, ako to do sada još nisu uradili, pripreme unutrašnje i zajedničke unutrašnje instalacije, a u cilju što kvalitetnije i nesmetane isporuke toplotne energije.

Podsjećaju i da je prema opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, održavanje unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija u nadležnosti pojedinačnih korisnika, odnosno zajednica etažnih vlasnika.

"S obzirom na to da je jedan od najčešćih problema pojava vazduha u radijatorima, čime se narušava kvalitet grijanja, ako se korisnici suočavaju s ovim problemom, trebalo bi da prije početka sezone grijanja zamijene stare i dotrajale odzračne ventile novima", ističu iz "Eko toplana".

Dodaju da je riječ o minimalnom ulaganju, čime se postiže bolji kvalitet grijanja, jer se odzračivanjem u slučaju potrebe oslobađa nakupljeni vazduh i omogućava nesmetana cirkulacija kroz grijna tijela.

"Kada je riječ o sistemima na kojima postoje centralne odzrake na cjevovodu i automatske na vertikalama, za njih su nadležne zajednice etažnih vlasnika, dok su za odzrake na samim radijatorima zaduženi korisnici", ističu iz ovog preduzeća.

Kako su pojasnili, nakupljanje vazduha najčešće se događa kod korisnika na višim etažama, dok je kod potrošača na nižim etažama češći problem sa sakupljanjem mulja u radijatorima, što takođe remeti redovnu isporuku toplotne energije i narušava kvalitet grijanja.

"Na funkcionalnost unutrašnjih instalacija posebnu pažnju treba da obrate korisnici u starijim zgradama u kojima su instalacije stare i dotrajale. Potrošači koji su protekle sezone imali problem s unutrašnjim instalacijama, što je prouzrokovalo slabiji kvalitet grijanja, trebalo bi da angažuju ovlašteno stručno lice za održavanje instalacija da otkloni kvar, kako bi spremno ušli u sezonu grijanja", zaključili su iz "Eko toplana".

Da su korisnici grijanja upućeni da do 15. septembra moraju da završe radove koji se tiču renoviranja, ali i da pojedinačno pripremaju i unutrašnje instalacije za početak grijne sezone kaže i Milorad Arlov, predsjednik ZEV-a u Ulici Prve krajiške brigade 1 u banjalučkom naselju Starčevica.

"Mi svake godine dobijemo uputstva o tome iz 'Eko toplana' i naravno da ih se pridržavamo ", kazao je Arlov.

Dodao je da je svaki korisnik gradskog grijanja dužan da prije početka sezone grijanja zamijene stare i dotrajale ventile novima, kao i da urade odzrake na samim radijatorima jer, kako kaže Arlov, ukoliko to ne uradi sigurno je da će imati slabiji kvalitet grijanja.