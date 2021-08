Eko toplane: Remont i sanacija za bolje grijanje

BANJALUKA - Preduzeće "Eko toplane" obavlja posljednje pripreme pred početak nove sezone grijanja, tako da remont proizvodnih postrojenja i sanacija distributivne mreže još traju, a u toku je i nabavka drvnog sortimenta.

"Sanacija distributivne mreže, osim zamjene starih i dotrajalih cijevi, podrazumijeva i mašinske i građevinske radove u vrelovodnim šahtovima i toplotnim podstanicama", kazali su iz ovog preduzeća.

Dodaju da su tokom dosadašnje sanacije toplifikacione mreže tehničke ekipe "Eko toplana" zamijenile stare cijevi novima u nekoliko ulica, prema unaprijed utvrđenom planu, na osnovu analiza rađenih tokom prethodnih sezona i utvrđivanja najkritičnijih tačaka, odnosno na dijelovima mreže na kojima najčešće dolazi do pucanja i prekida isporuke toplotne energije tokom sezone grijanja.

"Ovim popravkama trebalo bi da osiguramo bolji kvalitet grijanja, koji se iz godine u godinu poboljšava, što pokazuju i brojne analize i ankete o zadovoljstvu korisnika pruženom uslugom", pojašnjavaju iz ovog preduzeća.

Ističu da je do sada obezbijeđeno više od 80 odsto potrebnog energenta, a kompletna količina potrebna za predstojeću sezonu biće obezbijeđena do kraja ove godine.

Kako su dodali, s obzirom na to da uskoro kreće punjenje sistema daljinskog grijanja vodom, apeluju na korisnike da sve radove u objektima, stambenim i poslovnim jedinicama završe najkasnije do 15. septembra, kako ne bi došlo do curenja, usljed kojih može doći do poplava.

"Takođe, sugerišemo našim potrošačima da do početka sezone obave provjere zajedničkih unutrašnjih i unutrašnjih instalacija, kako bi im bio obezbijeđen što bolji kvalitet grijanja i kako ne bi dolazilo do problema zbog neispravnih instalacija", zaključili su iz "Eko toplana".