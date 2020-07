"Eko toplane": Unutrašnje instalacije u nadležnosti korisnika

BANJALUKA - Zbog nedovoljnog poznavanja podjele nadležnosti - gdje završavaju obaveze i odgovornost isporučioca toplotne energije, a gdje počinje obaveza i odgovornost samih korisnika grijanja, u banjalučkim "Eko toplanama" kažu da najviše žalbi korisnika imaju početkom svake sezone, a da se najveći broj odnosi upravo na unutrašnje instalacije, čije održavanje je zapravo u nadležnosti samih korisnika.

U ovom preduzeću pojašnjavaju da su oni dužni da proizvode i isporučuju toplotnu energiju u skladu s Opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, propisanim od strane grada Banjaluka, te da je njihova obaveza redovno održavanje, popravka, sanacija i remont kako proizvodnih postrojenja, tako i toplifikacione mreže.

Sa druge strane, kako bi usluga isporuke toplotne energije bila što kvalitetnija, neophodno je da korisnici imaju razvijenu svijest i budu informisani o svojim odgovornostima i obavezama.

Međutim, kako kažu u "Eko toplanama", često i u tim slučajevima tehničke ekipe pristupaju rješavanju ovih problema, jer žele da obezbijede što veći komfor i neometanu isporuku toplotne energije.

"Ipak, veoma je važno imati u vidu činjenicu da je aktivan broj korisnika toplotne energije oko 20.000, a kako ovi slučajevi nisu rijetkost, oduzimaju mnogo vremena ekipama na terenu, koje iz tog razloga u slučaju opravdanih reklamacija ne mogu reagovati uvijek u predviđenom roku", kažu u "Eko toplanama".

Iz tog razloga, ističu da bi korisnici trebalo da iskoriste period između dvije sezone kako bi pripremili zajedničke unutrašnje i unutrašnje instalacije za predstojeću sezonu grijanja.

"Ovo se posebno odnosi na korisnike koji stanuju u starijim zgradama, u kojima su dotrajale instalacije. Takođe, i potrošači koji su protekle sezone imali problem s unutrašnjim instalacijama, što je prouzrokovalo slabiji kvalitet grijanja, trebalo bi da angažuju ovlašteno preduzeće da otkloni kvar kako bi spremno ušli u sezonu grijanja", naglašavaju u "Eko toplanama".

Kako kažu, najčešći problemi unutrašnjih instalacija su pojava vazduha u grijnim tijelima i cjevovodu i začepljenje usljed zaprljanja i dotrajalosti.

"Najčešće se događa da imamo žalbe korisnika na loše grijanje početkom sezone i nakon što naša interventna ekipa izađe na teren utvrdimo da je u pitanju problem neodzračenih radijatora. Ispuštanje vazduha iz grijnih tijela je aktivnost koju svaki korisnik treba da uradi u sopstvenom angažmanu odmah nakon punjenja sistema vodom. Često izađemo u susret, pa naša ekipa to uradi i pokaže korisnicima, kako bi ubuduće sami mogli da obavljaju ovu aktivnost kada je to potrebno", kažu u "Eko toplanama".

Takođe, aktiviranje ili otvaranje ventila u razvodnim ormarima gdje su instalirani kalorimetri obaveza je korisnika.

Prema Opštim uslovima, unutrašnje i zajedničke unutrašnje instalacije, kao i njihovo redovno održavanje su odgovornost korisnika, odnosno zajednica etažnih vlasnika.

"Unutrašnje instalacije predstavljaju instalacije daljinskog grijanja od obračunskog mjernog/primopredajnog mjesta do uređaja za potrošnju toplotne energije, uključujući i uređaje, dok se pod zajedničkim unutrašnjim instalacijama podrazumijevaju unutrašnje instalacije centralnog grijanja, isključujući zajedničko mjerilo toplotne energije, individualna mjerila toplotne energije, unutrašnje instalacije iza individualnih mjerila toplotne energije i uređaje za potrošnju toplotne energije", pojasnili su u "Eko toplanama".

Dodali su da, prema ovom dokumentu, korisnici ne mogu bez pismene saglasnosti "Eko toplana" obavljati zamjenu, prepravke niti dogradnju na unutrašnjim instalacijama.

Dodali su da su zajednice etažnih vlasnika takođe dužne da obezbijede jedan ključ od ulaznih vrata radnicima "Eko toplana", jer je korisnik usluge dužan da omogući zaposlenima ovog preduzeća pristup priključku i obračunskom mjestu.

Milorad Arlov, predsjednik ZEV-a u Ulici Prve krajiške brigade Narodne odbrane 1, u banjalučkom naselju Starčevica, kaže da zgrada čije je predstavnik ima oko 40 stanova te da su stanari uglavnom upoznati da je sve ono što se nalazi u njihovom stanu - njihova obaveza i da održavaju.

"Vlasnici stanova su u obavezi da održavaju stanove koji su u njihovom vlasništvu, uključujući i same radijatore, pa je tako njihov i izbor da li žele da ih imaju ili ne. Obaveza toplane ili onoga ko isporučuje toplotnu energiju je do centralnog ulaznog ventila u zgradu, kao i centralni vodovi. Isto je kao i za vodovod - sve do sata ili brojila je obaveza vodovoda, a ostalo je obaveza korisnika", kaže Arlov.

Mještanka banjalučkog naselja Borik kaže da je svjesna svojih dužnosti, ali da mnoge njene komšije nisu dovoljno informisane o svojim dužnostima u jedinicama stanovanja.

"Kad mi se pokvari česma u stanu ili ako imam problem s elektroinstalacijama, pregori mi sijalica ili osigurač, ne zovem preduzeća zadužena za isporuku vode i električne energije, nego kvar popravim sama ili zovem majstora. Ista situacija je i s grijanjem - ako imam problema s radijatorima ne zovem 'Eko toplane', nego zovem majstora i popravljam to u sopstvenoj režiji", kaže ova mještanka Borika.