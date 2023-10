"Eko toplane" spremne da rade punom parom

BANJALUKA - Povodom nove sezone grijanja u Banjaluci gradonačelnik najvećeg grada u RS Draško Stanivuković, zajedno sa rukovodstvom preduzeća "Eko toplane", obišao je proizvodni pogon.

Dragiša Zečević, član Upravnog odbora "Eko toplana", istakao je sa zadovoljstvom da je sezona grijanja počela u nedjelju, 15. oktobra.

"Svi proizvodni kapaciteti spremni su da rade u punom kapacitetu i punom parom", kazao je on.

Dodaje da je energent za grijnu sezonu nabavljen još u ljetnom periodu.

"Završena je rekonstrukcija proizvodnih sistema i distributivne mreže", kazao je Zečević.

Prema njegovim riječima, ekipe "Eko toplana" su radile i na osavremenjivanju toplinskih podstanica.

"To je jedna potpuno nova dimenzija, ono što do sada nije rađeno u Banjaluci. Sada je trećina posla toplinskih podstanica stavljena pod automatizaciju, a do kraja grijne sezone očekujemo da ćemo staviti dvije trećine, što će doprinijeti efikasnosti rada postrojenja", istakao je Zečević.

Kako je dodao, "Eko toplane" 98 odsto za grijanje koriste drvnu sječku, te azot u pikovima.

Stanivuković je istakao da je nabavljeno 40.000 tona drvene sječke, što je dovoljno za nekoliko mjeseci, a dalje količine su dogovorene.

"Važno je da je sve dogovoreno i ugovoreno i da isplata ide kako treba", rekao je on, te dodao da je grad Banjaluka intervenisao sa pet miliona podrške "Eko toplanama".

"To govori da smo na sva poskupljenja, koja su hronična i ogromna, odgovorili maksimalno koliko smo mogli, kako bismo zaštitili naše građane, ali i kako bi 'Eko toplane' imale svoju funkciju", kazao je on.

Kako je dodao, blizu pet miliona KM uložili su u distributivnu mrežu, u podstanice, koje su danas automatizovane.

"Sa sigurnošću mogu da kažem da će ova grijna sezona biti najbolja", rekao je on, te naveo kao razlog uloženih milion KM u distributivnu mrežu prema Novoj varoši, Paprikovcu i Rosuljama, te milion KM za mrežu ka Lazarevu.

"Podstanice su automatizovane, vrelovodi popravljeni, obnovljeni i novoizgrađeni", kazao je Stanivuković, te dodao da je oko 250.000 KM uloženo u Gajevu ulicu, kako bi "Boska" i budući hotel "Palas" imali najkvalitetnije grijanje.

"Mi ne moramo da molimo ni Ukrajinu ni Rusiju da bismo se ugrijali jer imamo svoje šume, koje su nas obezbijedile, te nabavljamo našim novcem naše energente", istakao je on i dodao da ono što Banjalučani plate ne ide nikuda nego ostaje u Republici Srpskoj.

