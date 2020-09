"Eko-toplane" završile pripreme, sve spremno za početak grijanja

Posljednje pripreme za početak predstojeće sezone su završene, a proizvodna postrojenja i toplifikaciona mreža su spremne za početak naredne sezone grijanja, koja počinje 15. oktobra, istakli su iz preduzeća "Eko-toplane" Banjaluka.

"U okviru priprema, tokom ljetne pauze urađeni su redovni godišnji remont proizvodnih postrojenja i popravke na određenim dijelovima distributivne mreže, u skladu sa unaprijed utvrđenim planom, a na osnovu broja intervencija tokom proteklih godina, kako bismo iz sezone u sezonu našim korisnicima obezbjeđivali što bolji kvalitet grijanja", kažu u "Eko-toplanama".

Oni su pojasnili da je u proteklom periodu zamijenjen kompletan toplovodni cjevovod za Hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra RS u Ulici Zdrave Kodre.

"Osim toga, zamijenjen je i dio toplovodnog razvoda u Osnovnoj školi 'Petar Petrović Njegoš', čime se rješava dugogodišnji problem u ovoj školi i čime bi trebalo da bude omogućena nesmetana isporuka toplotne energije", pojasnili su u "Eko-toplanama".

Oni kažu da su na nekoliko lokacija sanirani dotrajali dijelovi vrelovoda i zamijenjeni novim cijevima.

"Sanirani su dijelovi trasa na Bulevaru cara Dušana i Bulevaru vojvode Živojina Mišića i u ulicama Branka Radičevića, Arsenija Čarnojevića, Braće Jugovića, Petra Kočića, Pilanska, Đede Kecmanovića, Momčila Popovića, Ivana Franje Jukića, Kralja Alfonsa, Dragiše Vasića, Kozarska, Stepe Stepanovića, Jovana Dučića, Kralja Petra I Karađorđevića, Josifa Pančića, Majke Jugovića...", navodi se u saopštenju "Eko-toplana" i dodaje da su sanirani dijelovi mreže i u ulicama Kozarska, Milana Radmana, Trive Amelice, Vase Glušca i Gavre Vučkovića, u kojima je mreža popravljena na više lokacija.

Pored toga, kako ističu u "Eko-toplanama", tokom priprema za predstojeću sezonu urađeni su i mašinski i građevinski radovi u više vrelovodnih šahtova, čime će se osigurati pouzdaniji rad i lakše pronalaženje gubitaka na mreži.

"Eko-toplane" su spremne za grijnu sezonu kada je riječ o energentu.

"Već krajem prošle sezone počela je nabavka drvnog sortimenta za predstojeću sezonu. Do sada je obezbijeđeno preko 90 odsto potrebnog energenta, a nabavka se obavlja vlastitim sredstvima", kažu u "Eko-toplanama", te dodaju da će kompletna potrebna količina energenata biti obezbijeđena u skladu sa planom do kraja ove godine.

Dajana M., mještanka Borika, kaže da je raduje to što će grijanje i ove godine početi na vrijeme.

"S obzirom na to da već zahladi u večernjim satima, počela sam da grijem stan zbog malog djeteta. Raduje me što će za nekoliko dana početi gradsko grijanje i nadam se da će kvalitet grijanja biti zadovoljavajući, kao što je i bio do sada", kaže ova mještanka Borika.